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Коли обрізати виноград восени: терміни та правила обрізки

Анна Голішевська, редакторка сайту 19 Жовтня 2026, 10:35 3 хв.
коли обрізати виноград восени
Фото Unsplash

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