Когда обрезать виноград осенью: сроки и правила обрезки

Виноград — широко распространенная культура на территории Украины. В зону виноградарства давно входит не только Черноморское побережье, а даже северные точки нашей страны.

Многие садоводы уже начинают задумываться об обрезке винограда. Когда и как правильно это делать?

Все об осенней обрезке винограда вместе с подробной инструкцией читай в материале.

Осенняя обрезка винограда: когда нужно обрезать виноград

Самое главное правило в уходе за виноградом осенью — это правильная обрезка. Но не только. Ближе к зиме кусты обрабатывают от вредителей, прикапывают на зиму, а почву удобряют для будущих посадок.

Только грамотная обрезка позволяет получить хороший урожай, полностью раскрыть потенциал куста, а также обеспечивает его долгую здоровую жизнь.

Когда обрезать виноград?

Лучше всего обрезать виноград на зиму перед укрытием, например, в ноябре.

А вот в сентябре и октябре обрезать виноград еще слишком рано, ведь раны на лозе заживают очень долго и ты можешь погубить растение.

Осеннюю обрезку винограда нужно проводить после заморозков, через две – три недели после того, как из него опадут листья. В это время лоза прекращает деревенеть. На зиму нужно оставить только ту часть, которая одеревенела до заморозков.

Как и когда нужно обрезать виноград осенью

Если обрезать виноград рано, то кроме незаживших ран можно получить дополнительные хлопоты. Корневая система и лоза не успеют получить нужное количество питательных веществ, необходимых для зимовки.

При этом слишком поздняя обрезка может привести к травмам и повреждениям винограда, поскольку от воздействия низкой температуры ветви становятся хрупкими.

Как правильно обрезать виноград осенью

Правильный способ обрезки винограда заключается в прореживании лозы текущего года так, чтобы она не делала куст густым. При этом полностью вырезают примерно треть стеблей и укорачивают слабые прутики до четырех почек, а сильные — до шести.

Оставшаяся часть лозы должна быть полностью одревесневшей и созревшей, а вот ветки винограда, которые тоньше карандаша, подлежат полному удалению.

Не стоит бояться обрезать виноград! Правильно удалять каждый год 70-80% прироста! Это растение обладает фантастической силой роста и может полностью восстановиться уже в следующем году. Даже если ты допустишь ошибку и удалишь лишнее, куст просто омолодится, а уже через год будет радовать полноценным урожаем.

С другой стороны, недостаточное обрезание винограда приведет к его промерзанию, болезням и плохому созреванию ягод.

Топ-3 совета о том, как и когда обрезать виноград осенью

Для того чтобы подойти к этапу обрезки, должна быть хорошо созревшая лоза ярко-коричневого цвета. Приступать можно только тогда, когда все листья опали. Нужно оставлять только здоровые и хорошей толщины ветки.

Не жалей виноград! Если обрезать только верхние ветки, в следующем сезоне их станет в два раза больше. В результате ты получишь много веток, которые не будут давать плоды.

Лоза должна располагаться горизонтально, только в таком случае она дает хороший урожай, ведь питательные вещества и сок распределяются между всеми ветками равномерно.

Ранее мы рассказывали о том, когда сажать виноград осенью и как это правильно сделать.

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