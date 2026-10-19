Стиль жизни Садоводство и огород

Когда обрезать виноград осенью: сроки и правила обрезки

Анна Голишевская, редактор сайта 19 октября 2026, 10:35 3 мин.
когда обрезать виноград осенью
Фото Unsplash

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