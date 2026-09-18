Как размножить виноград осенью: простые методы для любителей

С наступлением осени после сбора урожая становится актуальным вопрос заготовки нового посадочного материала, в частности, винограда. В зависимости от желаемых результатов необходимо выбрать наиболее удачный метод размножения винограда в домашних условиях и приступить к работе.

В нашем материале рассказываем, как размножить виноград осенью черенками и отводками, и подготовить посадочный материал.

Как размножить виноград осенью

Размножить виноград осенью можно разными способами. В нашей статье мы рассмотрим самые простые — черенки и отводки. Черенки заготавливают после опадания листьев во время осенней обрезки растения. А размножение отводками организовывают с помощью закапывания лозы в подготовленную землю, чтобы эта лоза активно начала укореняться весной с наступлением тепла.

Как размножить виноград черенками

Размножение винограда черенками лучше всего проводить с сентября до конца осени, пока не наступили заморозки. Черенки – это вызревшие побеги, которые используют для вегетативного размножения.

Черенки позволяют получить идентичные родительским формам экземпляры. А еще этот способ не нуждается в специальных навыках, поэтому сделать это будет несложно.

Правила заготовки черенков винограда

здоровую виноградную лозу коричневого цвета нарежь по 120 см по междоузлию, очисти от пасынков и усиков;

лучшей частью для саженцев является средняя часть лозы, расстояние между почками на ней должно быть не более 12 см;

свяжи нарезанную лозу в пучки;

храни в прохладном месте при температуре от -2°C до +4°C и небольшой влажности;

храни черенки до середины февраля, если будешь высаживать их в помещении, а если сразу в грунт, тогда нужно ждать завершения заморозков.

Как размножить виноград отводками

Размножение винограда отводками осенью заключается в том, что прикапывание одревесневшей лозы происходит до наступления заморозков. Эта лоза должна безопасно перезимовать, а затем ранней весной пустить корни. При укоренении отводки винограда питаются от материнского растения, поэтому имеют высокие шансы на выживание.

Правила размножения винограда отводками

у основания куста выбери здоровую однолетнюю лозу коричневого цвета и очисти ее;

прикопай в подготовленную канавку — верхушку лозы оставь над поверхностью и присыпь ее землей на зимовку;

в канавке должен быть компост, перегной или смешанный с удобрениями торф.

Как подготовить посадочный материал

Перед проращиванием черенки винограда вымочи 24 часа в укоренителе. Затем необходимо их обрезать на 1 сантиметр снизу и на 3 сантиметра сверху. Нижние почки выдали, и поставь черенки в емкость с нехлорированной водой на дне емкости.

После накрой пакетом и храни их в теплом помещении, пока не появятся корешки — ориентировочно через 2-4 недели. Когда корешки вырастут до 1 см, пересади в грунт в обрезанных пластиковых бутылках и умеренно поливай. Весной саженцы можно пересаживать на открытое пространство.

Если ты размножаешь виноград отводками, тогда с наступлением весны убери с отведенной лозы слой земли или мульчи. Вылей на лозу 2 ведра теплой воды, чтобы она могла активировать свой рост. Подкорми минеральными удобрениями и зафиксируй верхушку лозы для дальнейшего роста.

Ранее мы рассказывали о том, когда пересаживать виноград — сроки и правила переноса лозы на новое место.

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