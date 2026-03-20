Когда садить виноград весной: прислушиваемся к биоритмам природы

Зимы становятся все теплее, весны — длиннее, а лето может и субтропической жарой удивить. Итак, все больше садоводов заглядываются на саженцы когда-то исключительно южного винограда. Ты тоже мечтаешь о собственном винограднике? Хочешь посадить его как можно скорее, и как следует? Тогда выясним, когда стоит садить виноград весной!

На носу весна, так что понятно, что сажать виноград ты будешь в ближайшие дни-месяцы. Но если ты новичок в этом деле, стоит подробно изучить тему когда лучше сажать виноград.

В чем преимущества посадки винограда весной

Весной ты погружаешь саженец во влажную, напоенную талой водой почву, растение просыпается, в нем ускоряется сокодвижение и саженец активно вегетирует.

Когда именно весной лучше и безопаснее сажать виноград? Обычно маркером, на который ориентируются виноградари-профи, является набухание почек на взрослой лозе винограда.

Но если весна затяжная и неожиданно возвращаются заморозки, то существует риск, что саженец будет дольше приходить в себя после пересадки и больше будет страдать от холодов.

Чтобы понять, когда весной именно в твоем регионе можно сажать виноград, просмотри и учти советы и наблюдения практикующих виноградарей своего региона.

Как правильно выбрать место для посадки винограда весной

Если ты хочешь, чтобы лоза, которую ты планируешь посадить, дала обильный и, главное, сладкий урожай, выбирай правильно не только время посадки, но и участок.

За вкус плодов отвечает фотосинтез, происходящий на свету. Винограду для накопления сахара ежедневно требуется не менее 5-7 часов солнца. Итак, выбери под посадку южную или юго-восточную, юго-западную сторону.

Хорошо сажать виноград у стены. Она станет опорой для лианы и будет защищать от холодных сквозняков. Однако в совершенно тупике лоза будет родить плохо. Ведь виноград — ветроопыляемое растение.

Поэтому для посадки винограда весной выбирай светлый, умеренно проветриваемый участок и помни: чем больше солнца — тем слаще будущие ягоды.

Как подготовить ямку для посадки винограда

Прежде всего, нужно выкопать ямку глубиной 60-80 см и шириной в 60 см. Это обеспечит корням достаточно места для развития.

Также нужно позаботиться о дренаже. Для этого нужно на дно ямы желательно насыпать 10-15 см щебня, гравия или крупного песка.

Вместе с тем нужен и питательный пласт. Чтобы его сделать, необходимо смешать плодородную почву с перегноем или компостом, добавить 200-300 г суперфосфата и 2-3 л золы. Если почва глинистая, добавь также песок.

Когда весной высаживать саженцы винограда в открытый грунт

Обычно для посадки выбирают саженцы с открытой или закрытой корневой системой. Саженцы с открытой корневой системой нужно высаживать раньше, когда пройдут сильные холода, в конце апреля. Важно, чтобы в это время земля прогрелась до 10°C, а воздух — до 15°C.

Саженцы с закрытой корневой системой, то есть в земляном коме, высаживают позже, когда становится ясно, что заморозки полностью не вернутся: где-то во второй половине мая.

Чтобы уберечь весенние саженцы винограда от заморозков, да еще и посадить их чуть раньше, у виноградарей есть свой лайфхак:

Над лунками, куда планируешь посадить виноград, сделай микротеплицу, чтобы почва лучше прогрелась. Таким нехитрым способом можно повысить температуру на поверхности и в лунке на 5-8 градусов Цельсия.

При условии, что ты можешь обеспечить обильный полив, саженцами с закрытой корневой системой можно размножить виноград даже летом в июле.

Как ухаживать за саженцем после посадки

Сразу после посадки обильно полей (10-15 л воды). В течение первых двух-трех недель поливай раз в пять-семь дней, а затем постепенно сокращай частоту полива до одного раза в 10-14 дней. Вокруг саженца положи слой мульчи толщиной 5-7 см, чтобы удержать влагу. Это может быть солома, опилки, торф или сухая трава. Молодой куст нужно притенять, например, агроволокном или специальным экраном в первые недели, пока он не окрепнет. Если саженец имеет длинный побег, его следует подвязать к опоре.

Удобрения для винограда

В первые два-три месяца удобрения винограда не требуются, если при посадке был внесен питательный слой.

После трех месяцев можно использовать жидкое удобрение: коровяк (1:10) или птичий помет (1:20).

На второй год после посадки винограда весной следует использовать азотные удобрения для того, чтобы улучшить состояние растения. А уже летом можно использовать комплексные удобрения, содержащие фосфор, калий и микроэлементы.

Осенью же следует обратить внимание на калийно-фосфорные подкормки для укрепления корней.

Теперь смело выбирай саженцы и жди благоприятной погоды.

