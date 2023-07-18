Простые мелочи могут испортить урожай: почему горчат огурцы и что с этим делать

Каждый, кто выращивает что-нибудь на огороде, уделяет этому много времени и стараний. Хочется вырастить много урожая и чтобы он был вкусным. Но иногда плоды не такие, как нам бы хотелось. Такое часто происходит с огурцами, когда они начинают горчить.
Причем горчить может не только один огурец, а чуть ли не весь урожай. Это может испортить и салаты, и консервацию.
Мы расскажем, почему горчат огурцы и что с этим делать.
Есть несколько основных причин, влияющих на горечь огурцов. Следует проверить их и исправить, если эти проблемы присутствуют.
Неправильный полив огурцов может стать причиной многих проблем. Если давать огурцам мало воды, они будут высыхать и листья будут желтеть. Если много — могут загнить.
Поэтому интенсивность полива и количество воды влияют и на вкус огурца. Если им мало воды, то плоды будут горчить. Но, если воды будет много, то почва будет мокрой и холодной, что приведет к поражению корней грибками. Это также повлияет на вкус огурцов: появится горечь.
Огурцы нужно подкармливать. Если этого не делать, то у растения будет дефицит полезных веществ, что приведет к горькому вкусу. Вносить удобрения нужно в соответствии с типом почвы, сезона и погодных условий.
Если огурцам недостаточно полезных элементов, побеги будут плохо расти, форма плодов искривится, а листья изменят цвет.
Если огурцам недостаточно полезных элементов, побеги будут плохо расти, форма плодов искривится, а листья изменят цвет.
Огурцы будут лучше расти в легкой тени. Растение может страдать от избытка солнечной активности, это приведет к ожогам на плодах и листьях, они желтеют. Тогда огурцы начинают горчить.
Если ты обнаружил горечь огурцов, следует пересмотреть уход за растением.
Летом следует особое внимание уделять огороду, ведь это сезон урожая. Ранее мы рассказывали о курчавости перца и что с этим делать.
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