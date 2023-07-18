Простые мелочи могут испортить урожай: почему горчат огурцы и что с этим делать

Каждый, кто выращивает что-нибудь на огороде, уделяет этому много времени и стараний. Хочется вырастить много урожая и чтобы он был вкусным. Но иногда плоды не такие, как нам бы хотелось. Такое часто происходит с огурцами, когда они начинают горчить.

Причем горчить может не только один огурец, а чуть ли не весь урожай. Это может испортить и салаты, и консервацию.

Мы расскажем, почему горчат огурцы и что с этим делать.

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Почему горчат огурцы: основные причины

Есть несколько основных причин, влияющих на горечь огурцов. Следует проверить их и исправить, если эти проблемы присутствуют.

Неправильный полив

Неправильный полив огурцов может стать причиной многих проблем. Если давать огурцам мало воды, они будут высыхать и листья будут желтеть. Если много — могут загнить.

Поэтому интенсивность полива и количество воды влияют и на вкус огурца. Если им мало воды, то плоды будут горчить. Но, если воды будет много, то почва будет мокрой и холодной, что приведет к поражению корней грибками. Это также повлияет на вкус огурцов: появится горечь.

Неправильное внесение подкормки

Огурцы нужно подкармливать. Если этого не делать, то у растения будет дефицит полезных веществ, что приведет к горькому вкусу. Вносить удобрения нужно в соответствии с типом почвы, сезона и погодных условий.

Если огурцам недостаточно полезных элементов, побеги будут плохо расти, форма плодов искривится, а листья изменят цвет.

Избыток или недостаток света

Огурцы будут лучше расти в легкой тени. Растение может страдать от избытка солнечной активности, это приведет к ожогам на плодах и листьях, они желтеют. Тогда огурцы начинают горчить.

Способы избавления от горечи огурцов

Если ты обнаружил горечь огурцов, следует пересмотреть уход за растением.

Правильный полив. Частота полива зависит от почвы и погодных условий. Почва должна быть умеренно влажной на 10 см в глубину.

Правильная подкормка. Впервые почву для огурцов нужно подкормить за две-три недели до высадки рассады. Затем, когда появляются три первых листа. Далее — во время цветения. Затем подкармливать раз в две-три недели. Делать это только утром или вечером.

Место для роста огурцов. Освещение должно быть достаточным, но не чрезмерным. Расстояние между кустами должно быть 30-50 см.

Сбор плодов и обрезку старых листьев проводить секатором при необходимости. Выращивать огурцы лучше в теплице. В защищенном грунте растения меньше зависят от погодных условий: резких перепадов температур, продолжительных дождей, жары.

Также следует обращать внимание на сорт, есть огурцы, которые больше предрасположены к горечи.

Летом следует особое внимание уделять огороду, ведь это сезон урожая. Ранее мы рассказывали о курчавости перца и что с этим делать.

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