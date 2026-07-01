Чому влітку набрякають ноги і як цього позбутися

Набряки ніг влітку — звичайна справа. Така проблема може з’явитися з низки причин. Однак важливо не тільки виявити цю проблему в літній час, а й вчасно з нею почати боротися. Чому у спеку часто набрякають ноги — читай в матеріалі.

Чому влітку набрякають ноги: найпоширеніша причина

За словами судинного хірурга Антона Семенова, влітку і справді ноги набрякають частіше. Особливо у тих людей, які страждають від варикозу. Вже за +23С збільшується навантаження на лімфовенозну систему нижніх кінцівок. Таким чином вени збільшуються, і люди з варикозом страждають від літньої погоди більше, ніж в інші сезони. Як результат такого навантаження на вени, посилюються:

болі в ногах;

збільшується набряклість;

утворюється венозна сітка;

виникає синдром важких ніг.

Через те, що тепло розширює кровоносні судини, рідина переміщується в тканини. Як результат — з’являється набряк на ногах, гомілках. Тому важливо у таких ситуаціях вчасно звертатися до лікарів.

Крім цього, поширеними причинами появи набряку ніг є:

носіння взуття, яке не пасує за повнотою, розміром, висотою підбору;

носіння дуже спекотного взуття;

тривале сидіння в одній позі;

венозна недостатність;

тромбоз глибоких вен на ногах;

вагітність;

ниркова, серцева чи печінкова недостатність;

приймання стероїдів, антидепресантів та інших лікарських препаратів.

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Набрякають ноги у спеку: як позбутися набряку в домашніх умовах

Якщо набряк довготривалий, найкращий вихід — звернутися до спеціалістів. Якщо ти шукаєш швидкий спосіб зняти набряк ніг, то підіймай їх вище рівня серця. У такому положенні краще полежати 10–15 хвилин, щоб допомогти венам впоратись із застоєм. Під час роботи за комп’ютером або сидячи за столом, ноги краще ставити на невелику лавку або підніжку. Крім цього, час від часу роби собі масаж ніг. Масажуючи стопи, з них піде зайва рідина. Роби ванночки з екстрактами хвої. Частіше носи ортопедичні устілки та компресійні панчохи (щоб покращити кровообіг). Не забувай про рух. Менше сиди й більше рухайся, гуляй пішки. Можна додати плавання та їзду на велосипеді. Виключи хоча б на деякий час алкоголь й куріння. Теж саме стосується шкідливої їжі — забери з раціону жирне та солоне. Вживай більше овочів і фруктів, особливо багатих на калій. Крім цього, важливо стежити за нормою ваги, щоб коливання маси були не більше, ніж 2 кг на місяць.

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