Чому влітку набрякають ноги і як цього позбутися

Набряки ніг влітку — звичайна справа. Така проблема може з’явитися з низки причин. Однак важливо не тільки виявити цю проблему в літній час, а й вчасно з нею почати боротися. Чому у спеку часто набрякають ноги — читай в матеріалі.
Чому влітку набрякають ноги: найпоширеніша причина
За словами судинного хірурга Антона Семенова, влітку і справді ноги набрякають частіше. Особливо у тих людей, які страждають від варикозу. Вже за +23С збільшується навантаження на лімфовенозну систему нижніх кінцівок. Таким чином вени збільшуються, і люди з варикозом страждають від літньої погоди більше, ніж в інші сезони. Як результат такого навантаження на вени, посилюються:
- болі в ногах;
- збільшується набряклість;
- утворюється венозна сітка;
- виникає синдром важких ніг.
Через те, що тепло розширює кровоносні судини, рідина переміщується в тканини. Як результат — з’являється набряк на ногах, гомілках. Тому важливо у таких ситуаціях вчасно звертатися до лікарів.
Крім цього, поширеними причинами появи набряку ніг є:
- носіння взуття, яке не пасує за повнотою, розміром, висотою підбору;
- носіння дуже спекотного взуття;
- тривале сидіння в одній позі;
- венозна недостатність;
- тромбоз глибоких вен на ногах;
- вагітність;
- ниркова, серцева чи печінкова недостатність;
- приймання стероїдів, антидепресантів та інших лікарських препаратів.
Набрякають ноги у спеку: як позбутися набряку в домашніх умовах
- Якщо набряк довготривалий, найкращий вихід — звернутися до спеціалістів.
- Якщо ти шукаєш швидкий спосіб зняти набряк ніг, то підіймай їх вище рівня серця. У такому положенні краще полежати 10–15 хвилин, щоб допомогти венам впоратись із застоєм.
- Під час роботи за комп’ютером або сидячи за столом, ноги краще ставити на невелику лавку або підніжку.
- Крім цього, час від часу роби собі масаж ніг. Масажуючи стопи, з них піде зайва рідина.
- Роби ванночки з екстрактами хвої.
- Частіше носи ортопедичні устілки та компресійні панчохи (щоб покращити кровообіг).
- Не забувай про рух. Менше сиди й більше рухайся, гуляй пішки.
- Можна додати плавання та їзду на велосипеді.
- Виключи хоча б на деякий час алкоголь й куріння.
- Теж саме стосується шкідливої їжі — забери з раціону жирне та солоне. Вживай більше овочів і фруктів, особливо багатих на калій.
- Крім цього, важливо стежити за нормою ваги, щоб коливання маси були не більше, ніж 2 кг на місяць.
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