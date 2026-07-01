Стиль життя

Чому влітку набрякають ноги і як цього позбутися

Анна Голішевська, редакторка сайту 01 Липня 2026, 14:30 3 хв.
чому набрякають ноги
Фото Unsplash

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