Почему летом отекают ноги и как от этого избавиться

Отеки ног летом — обычное дело. Такая проблема может возникать по ряду причин. Однако важно не только обнаружить эту проблему в летнее время, но вовремя с ней начать бороться. Почему в жару часто отекают ноги — читай в материале.
Почему летом отекают ноги: самая распространенная причина
По словам сосудистого хирурга Антона Семенова, летом действительно ноги отекают чаще. Особенно у тех людей, которые страдают от варикоза. Уже при +23 увеличивается нагрузка на лимфовенозную систему наших нижних конечностей. Таким образом, вены увеличиваются, и люди с варикозом страдают от этого больше, чем в другие сезоны. Как результат такой нагрузки на вены, усиливаются:
- боли в ногах;
- увеличивается отечность;
- образуется венозная сетка;
- возникает синдром тяжелых ног.
Из-за того, что тепло расширяет кровеносные сосуды, жидкость перемещается в ткани. Как результат — появляется отек на ногах, голенях. Поэтому важно в таких ситуациях своевременно обращаться к врачам.
Распространенные причины отечности ног:
- ношение обуви, которая не подходит по полноте, размеру, высоте каблука;
- ношение очень жаркой обуви;
- длительное сиденье в одной позе;
- венозная недостаточность;
- тромбоз глубоких вен на ногах;
- беременность;
- почечная, сердечная или печеночная недостаточность;
- прием стероидов, антидепрессантов и других лекарственных препаратов.
Отекают ноги в жару: как избавиться от отека в домашних условиях
- Если отек длительный, лучший выход — обратиться к специалистам.
- Если ты ищешь быстрый способ снять отек ног, то поднимай их выше уровня сердца. В таком положении лучше полежать 10-15 минут, чтобы помочь венам справиться с застоем.
- При работе за компьютером или сидя за столом, ноги лучше ставить на небольшую скамейку или подножку.
- Кроме этого, время от времени делай себе массаж ног. Массируя стопы, из них уйдет лишняя жидкость.
- Делай ванночки с экстрактами хвои.
- Чаще носи ортопедические стельки и компрессионные чулки (чтобы улучшить кровообращение).
- Не забывай о движении. Меньше сиди и больше двигайся, гуляй пешком.
- Можно добавить плавание и езду на велосипеде.
- Исключи хотя бы на время алкоголь и курение.
- То же касается и вредной пищи — убери из рациона жирное и соленое. Употребляй больше овощей и фруктов, особенно — богатых калием.
- Кроме этого, важно следить за нормой веса, чтобы колебания массы были не более 2 кг в месяц.
А еще узнай, как вывести лишнюю жидкость из организма — простые способы.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!