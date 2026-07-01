Стиль жизни

Почему летом отекают ноги и как от этого избавиться

Анна Голишевская, редактор сайта 01 июля 2026, 14:30 3 мин.
почему отекают ноги
Фото Unsplash

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