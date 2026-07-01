Почему летом отекают ноги и как от этого избавиться

Отеки ног летом — обычное дело. Такая проблема может возникать по ряду причин. Однако важно не только обнаружить эту проблему в летнее время, но вовремя с ней начать бороться. Почему в жару часто отекают ноги — читай в материале.

Почему летом отекают ноги: самая распространенная причина

По словам сосудистого хирурга Антона Семенова, летом действительно ноги отекают чаще. Особенно у тех людей, которые страдают от варикоза. Уже при +23 увеличивается нагрузка на лимфовенозную систему наших нижних конечностей. Таким образом, вены увеличиваются, и люди с варикозом страдают от этого больше, чем в другие сезоны. Как результат такой нагрузки на вены, усиливаются:

боли в ногах;

увеличивается отечность;

образуется венозная сетка;

возникает синдром тяжелых ног.

Из-за того, что тепло расширяет кровеносные сосуды, жидкость перемещается в ткани. Как результат — появляется отек на ногах, голенях. Поэтому важно в таких ситуациях своевременно обращаться к врачам.

Распространенные причины отечности ног:

ношение обуви, которая не подходит по полноте, размеру, высоте каблука;

ношение очень жаркой обуви;

длительное сиденье в одной позе;

венозная недостаточность;

тромбоз глубоких вен на ногах;

беременность;

почечная, сердечная или печеночная недостаточность;

прием стероидов, антидепрессантов и других лекарственных препаратов.

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Отекают ноги в жару: как избавиться от отека в домашних условиях

Если отек длительный, лучший выход — обратиться к специалистам. Если ты ищешь быстрый способ снять отек ног, то поднимай их выше уровня сердца. В таком положении лучше полежать 10-15 минут, чтобы помочь венам справиться с застоем. При работе за компьютером или сидя за столом, ноги лучше ставить на небольшую скамейку или подножку. Кроме этого, время от времени делай себе массаж ног. Массируя стопы, из них уйдет лишняя жидкость. Делай ванночки с экстрактами хвои. Чаще носи ортопедические стельки и компрессионные чулки (чтобы улучшить кровообращение). Не забывай о движении. Меньше сиди и больше двигайся, гуляй пешком. Можно добавить плавание и езду на велосипеде. Исключи хотя бы на время алкоголь и курение. То же касается и вредной пищи — убери из рациона жирное и соленое. Употребляй больше овощей и фруктов, особенно — богатых калием. Кроме этого, важно следить за нормой веса, чтобы колебания массы были не более 2 кг в месяц.

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