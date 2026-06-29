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Жара в Европе 2026: более 1300 смертей и новые рекорды температурных показателей

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 29 июня 2026, 18:00 3 мин.
жара в Европе
Фото Pexels

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