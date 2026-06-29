Жара в Европе 2026: более 1300 смертей и новые рекорды температурных показателей

Европейский континент охватила волна экстремальной жары, которая привела к масштабным лесным пожарам и сотням человеческих жертв.

По официальному заявлению главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адхана Гебреесуса, только с 21 июня в Европе было зарегистрировано более 1300 смертей, напрямую связанных с критическим повышением температуры.

Жара в Европе: какая ситуация в регионе сейчас

Глава ВОЗ подчеркнул, что в настоящее время около 150 миллионов европейцев вынуждены жить в условиях экстремального теплового стресса, который он назвал тихим убийцей, поскольку большинство жилых домов, школ и офисов на континенте не приспособлены к таким температурам.

По данным медиков, тяжелейший удар пришелся на Францию, где Министерство здравоохранения констатировало смерть не менее 1000 человек, причем большинство умерших — это граждане в возрасте от 65 лет.

Из-за угрозы перегрузки экстренных служб в Париже власти были вынуждены отменить городской марш равенства, а на фоне массовых попыток граждан охладиться в неконтролируемых водоемах в стране зафиксировали по меньшей мере 74 случая утопления.

Причиной нынешнего климатического коллапса называют эффект теплового купола в сочетании с потоками раскаленного воздуха из Африки, которые блокируются мощным антициклоном и сжимаются под высоким атмосферным давлением, интенсивно прогревая землю при полном отсутствии облачности.

В течение выходных исторические температурные максимумы были обновлены в целом ряде государств Центральной и Северной Европы.

Абсолютный рекорд за всю историю наблюдений зафиксировали в Германии — в городе Кошен столбики термометров достигли отметки +41,7°C, что спровоцировало лесные пожары у складов с боеприпасами времен Второй мировой войны и заставило эвакуировать 650 человек.

В чешском городе Доксаны температура поднялась до +41,9°C, а польский город Слубице побил свой исторический температурный рекорд с показателем +40,5°C.

Аномальные показатели также зафиксировали в Венгрии (+40,7°C), Словакии (+39,3°C) и даже Дании (+36,6°C), где подобной жары не видели с 1874 года.

Экстремальная погода парализовала транспортную систему: в Германии ограничили железнодорожное движение, в Лейпциге остановили трамваи, а в Венгрии АЭС на Дунае была вынуждена снизить мощность из-за критического нагрева речной воды, используемой для охлаждения реакторов.

В настоящее время раскаленный атмосферный фронт смещается на восток и уже полностью охватил территорию Украины, создавая риски для отечественной энергосистемы.

По прогнозам синоптикини Наталки Диденко, самый тяжелый удар в первую очередь придется на западные области, где воздух прогреется до +33…+38°C.

В северных, центральных и южных регионах ожидается до +29…+33°C (местами до +35°C), в Киеве 29 июня термометры покажут около +33°C, и только на востоке страны сохранится более умеренная температура в пределах +27…+29°C.

Раньше мы рассказывали, как заниматься спортом в жару – читай в материале, когда следует немедленно остановить тренировку.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!