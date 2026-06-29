Спека у Європі 2026: понад 1300 смертей та нові рекорди температурних показників

Європейський континент охопила хвиля екстремальної спеки, яка вже призвела до масштабних лісових пожеж та сотень людських жертв.

За офіційною заявою голови Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедроса Адхана Гебреєсуса, лише з 21 червня в Європі було зареєстровано понад 1300 смертей, безпосередньо пов’язаних із критичним підвищенням температури.

Спека у Європі: яка ситуація в регіоні зараз

Очільник ВООЗ підкреслив, що наразі близько 150 мільйонів європейців змушені жити в умовах екстремального теплового стресу, який він назвав тихим убивцею, оскільки більшість житлових будинків, шкіл та офісів на континенті не пристосовані до таких температур.

За даними медиків, найважчий удар припав на Францію, де Міністерство охорони здоров’я констатувало смерть щонайменше 1000 людей, причому більшість померлих — це громадяни віком від 65 років.

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Через загрозу перевантаження екстрених служб у Парижі влада була змушена скасувати міський марш рівності, а на тлі масових спроб громадян охолодитися у неконтрольованих водоймах у країні зафіксували щонайменше 74 випадки утоплення.

Причиною нинішнього кліматичного колапсу називають ефект теплового купола в поєднанні з потоками розпеченого повітря з Африки, які блокуються потужним антициклоном і стискаються під високим атмосферним тиском, інтенсивно прогріваючи землю за повної відсутності хмарності.

Протягом вихідних історичні температурні максимуми було оновлено в цілій низці держав Центральної та Північної Європи.

Абсолютний рекорд за всю історію спостережень зафіксували в Німеччині — у місті Кошен стовпчики термометрів сягнули позначки +41,7°C, що спровокувало лісові пожежі поблизу складів із боєприпасами часів Другої світової війни та змусило евакуювати 650 людей.

У чеському місті Доксани температура піднялася до +41,9°C, а польське місто Слубіце побило свій сторічний температурний рекорд із показником +40,5°C.

Аномальні показники також зафіксували в Угорщині (+40,7°C), Словаччині (+39,3°C) та навіть у Данії (+36,6°C), де подібної спеки не бачили з 1874 року.

Екстремальна погода паралізувала транспортну систему: в Німеччині обмежили залізничний рух, у Лейпцигу зупинили трамваї, а в Угорщині АЕС на Дунаї була змушена знизити потужність через критичне нагрівання річкової води, яка використовується для охолодження реакторів.

Наразі розпечений атмосферний фронт зміщується на схід і вже повністю охопив територію України, створюючи ризики для вітчизняної енергосистеми.

За прогнозами синоптикині , Наталки Діденко, найтяжчий удар першочергово припаде на західні області, де повітря прогріється до +33…+38°C.

У північних, центральних та південних регіонах очікується до +29…+33°C (місцями до +35°C), у Києві 29 червня термометри покажуть близько +33°C, і лише на сході країни збережеться помірніша температура в межах +27…+29°C.

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