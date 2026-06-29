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Спека у Європі 2026: понад 1300 смертей та нові рекорди температурних показників

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 29 Червня 2026, 18:00 3 хв.
спека в європі
Фото Pexels

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