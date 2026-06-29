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В Україні анонсували графіки відключення світла через аномальну спеку: що треба знати

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 29 Червня 2026, 14:00 3 хв.
графік відключення світла
Фото Pexels

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