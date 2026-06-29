В Україні анонсували графіки відключення світла через аномальну спеку: що треба знати

В Україні через дефіцит потужностей та критичне навантаження на енергосистему повертаються графіки обмежень.

Уже від ранку понеділка, 29 червня, регіональні оператори систем розподілу почали масово оприлюднювати у соціальних мережах попереджувальні повідомлення та прогнозні графіки погодинних вимкнень електроенергії на вівторок, 30 червня.

Відключення світла в Україні: де будуть обмеження

Як повідомляє РБК-Україна, запровадження обмежувальних заходів здійснюється на виконання нещодавніх законодавчих змін до постанови НКРЕКП №332, а також відповідно до офіційних директив та розпоряджень НЕК Укренерго.

Енергетики змушені вдатися до таких кроків через сукупність факторів, серед яких масове використання кондиціонерів під час аномальної спеки та наслідки ворожих ударів по інфраструктурі.

Обмеження електропостачання завтра торкнуться Хмельницької, Миколаївської, Запорізької, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Львівської, Івано-Франківської та Волинської областей.

Для промислового сектору та бізнесу ліміти будуть застосовані у повному обсязі в межах п’яти черг.

Натомість для побутових споживачів у більшості областей вимкнення виявляться менш жорсткими та діятимуть в обсязі лише однієї черги — у середньому світло вимикатимуть на одну годину.

Чому почали вимикати світло в Україні: основні причини

Головною причиною різкого стрибка споживання стало масове використання кондиціонерів на тлі високих температур.

Як повідомили в Укренерго, станом на ранок 29 червня рівень споживання виявився на 7,4% вищим порівняно з аналогічним часом попереднього робочого дня (п’ятниці).

Схожа тенденція спостерігалася і напередодні: добовий максимум у неділю, 28 червня, також перевищив показники минулого тижня на 7,4%. За словами Сергія Коваленка, лише в Києві кожні додаткові +3°C температури повітря додають енергосистемі близько 100 МВт навантаження.

При цьому суттєвий тиск на мережі створюють не лише побутові прилади, а й потужні системи кондиціонування в торгових центрах, офісах та на великих підприємствах.

Ситуація ускладнюється станом самого енергетичного обладнання, яке пережило численні обстріли. Після зимового терору значна частина інфраструктури перебуває в стані активного ремонту, працюючи буквально на межі своїх можливостей.

Через надзвичайно напружений режим роботи системи найближчими днями фахівці наполегливо просять споживачів змінити свої побутові звички.

Активне використання потужних електроприладів рекомендується перенести на денний час — з 10:00 до 16:00, коли найефективніше працюють промислові сонячні електростанції.

Натомість у години пікового вечірнього навантаження — з 16:00 до 23:00 — необхідно споживати електроенергію максимально ощадливо.

Енергетики сподіваються пройти цей період без запровадження суттєвих обмежень, проте радять українцям бути готовими до різних сценаріїв: тримати зарядженими павербанки та гаджети, а також уважно стежити за повідомленнями місцевих операторів систем розподілу, оскільки ситуація може оперативно змінюватися.

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