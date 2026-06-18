Тариф на електроенергію з 1 липня 2026 року: чи буде підвищення ціни

З 1 липня 2026 року тариф на електроенергію для побутових споживачів в Україні не збільшиться. Уряд офіційно зафіксував вартість світла на поточному рівні щонайменше до середини осені.

Про конкретні цифри тарифів, деталі та законодавче підґрунтя рішень влади — у матеріалі.

Тариф на електроенергію з 1 липня 2026 року

Базовий: Становить 4,32 грн за 1 кВт·год (з урахуванням ПДВ) для будь-якого обсягу споживання. Ця ціна є єдиною і не залежить від того, скільки кіловатів ти використав (-ла) за місяць.

Тариф для будинків з електроопаленням: У липні пільгові умови вже не діють. Спеціальна ціна 2,64 грн за кВт·год (на перші 2000 кВт·год на місяць) застосовується виключно в межах опалювального сезону (з 1 жовтня по 30 квітня). Тому в липні такі споживачі також платять за загальним тарифом — 4,32 грн.

Нічний (економія 50%): Власники двозонних лічильників можуть суттєво зекономити. У період з 23:00 до 07:00 ціна за кіловат становить половину від базової вартості — 2,16 грн за 1 кВт·год.

Стабільність цін гарантується державою, а фіксований тариф у розмірі 4,32 грн було першочергово запроваджено Постановою Кабінету Міністрів України № 632 від 31 травня 2024 року.

Наприкінці квітня 2026 року Кабмін ухвалив рішення продовжити термін дії цієї постанови. Згідно з офіційним повідомленням Уряду, дію фіксованої ціни 4,32 грн подовжено до 31 жовтня 2026 року.

Тариф на передачу електроенергії з 1 липня 2026 року

Хоча для населення ціна зафіксована, у 2026 році НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) двоетапно підвищила тарифи на передачу та диспетчеризацію для НЕК Укренерго.

Зокрема, з 1 квітня 2026 року ціни на передачу електроенергії зросли до 742,91 грн/МВт·год за Постановою НКРЕКП № 2009.

Проте ці зміни стосуються виключно бізнесу та промисловості — на платіжках звичайних громадян це ніяк не позначиться.

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