Для тебе Економія

Тариф на електроенергію з 1 липня 2026 року: чи буде підвищення ціни

Ольга Петухова, редакторка сайту 18 Червня 2026, 13:00 2 хв.
тарифи на електроенергію з 1 липня 2026
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь