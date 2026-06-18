Тариф на электроэнергию с 1 июля 2026: будет ли повышение цен

С 1 июля 2026 года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине не увеличится. Правительство официально зафиксировало стоимость электроэнергии на текущем уровне как минимум до середины осени.

О конкретных цифрах тарифов, деталях и законодательной основе решений власти — в материале.

Тариф на электроэнергию с 1 июля 2026 года

Базовый: Составляет 4,32 грн за 1 кВт·ч (с учётом НДС) для любого объёма потребления. Эта цена является единой и не зависит от того, сколько киловатт вы использовали за месяц.

Составляет 4,32 грн за 1 кВт·ч (с учётом НДС) для любого объёма потребления. Эта цена является единой и не зависит от того, сколько киловатт вы использовали за месяц. Тариф для домов с электроотоплением: В июле льготные условия уже не действуют. Специальная цена 2,64 грн за кВт·ч (на первые 2000 кВт·ч в месяц) применяется исключительно в пределах отопительного сезона (с 1 октября по 30 апреля). Поэтому в июле такие потребители также платят по общему тарифу — 4,32 грн.

В июле льготные условия уже не действуют. Специальная цена 2,64 грн за кВт·ч (на первые 2000 кВт·ч в месяц) применяется исключительно в пределах отопительного сезона (с 1 октября по 30 апреля). Поэтому в июле такие потребители также платят по общему тарифу — 4,32 грн. Ночной (экономия 50%): Владельцы двухзонных счётчиков могут существенно сэкономить. В период с 23:00 до 07:00 цена за киловатт составляет половину от базовой стоимости — 2,16 грн за 1 кВт·ч.

Стабильность цен гарантируется государством, а фиксированный тариф в размере 4,32 грн был первоначально введён Постановлением Кабинета Министров Украины № 632 от 31 мая 2024 года.

В конце апреля 2026 года Кабмин принял решение продлить срок действия этого постановления. Согласно официальному сообщению Правительства, действие фиксированной цены 4,32 грн продлено до 31 октября 2026 года.

Тариф на передачу электроэнергии с 1 июля 2026 года

Хотя для населения цена зафиксирована, в 2026 году НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) в два этапа повысила тарифы на передачу и диспетчеризацию для НЭК «Укрэнерго».

В частности, с 1 апреля 2026 года тариф на передачу вырос до 742,91 грн/МВт·ч согласно Постановлению НКРЭКУ № 2009.

Однако эти изменения касаются исключительно бизнеса и промышленности — на платёжках обычных граждан это никак не отразится.

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