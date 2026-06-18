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Тариф на электроэнергию с 1 июля 2026: будет ли повышение цен

Ольга Петухова, редактор сайта 18 июня 2026, 13:00 2 мин.
тарифы на электроэнергию с 1 июля 2026
Фото Pexels

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