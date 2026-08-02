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Где в Европе опаснее всего ездить на автомобиле: новый рейтинг стран

Юлия Хоменко, редактор сайта 02 августа 2026, 19:00 3 мин.
Какие страны Европы наиболее опасны для автомобилистов
Фото Pexels

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