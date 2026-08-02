Где в Европе опаснее всего ездить на автомобиле: новый рейтинг стран

Автомобильное путешествие по Европе — идеальная идея для отпуска или длинных выходных. Но прежде чем паковать чемоданы и вбивать маршрут в навигатор, стоит посмотреть на свежую статистику. Аналитики выяснили, в каких странах водителям лучше не расслабляться ни на секунду, а где можно наслаждаться максимально безопасным движением. Контрасты, честно говоря, впечатляют.

Балканский экстрим: где нужно быть максимально внимательным

Исследователи из организации Vignette Switzerland, опираясь на самые свежие данные Европейского совета по безопасности на транспорте (ETSC) за 2025 год, составили актуальную карту дорожной безопасности. Эксперты подсчитывали количество смертельных ДТП на один миллион жителей.

Второй год подряд печальный антирекорд удерживает Сербия. На дорогах этой страны фиксируют 74 смерти на миллион жителей. Чтобы вы понимали масштаб проблемы: это почти на 72% выше среднего показателя по всему Евросоюзу. Хотя ради справедливости стоит сказать, что по сравнению с прошлым годом сербы всё же немного улучшили свою статистику.

Не намного безопаснее и в соседних странах. В целом тройка лидеров антирейтинга выглядит так:

1 место — Сербия (74 погибших/1 млн);

2 место — Болгария (71 погибший/1 млн);

3 место — Румыния (68 погибших/1 млн).

Интересно, что в первую десятку опасных для водителей стран также вошли очень популярные среди туристов Португалия и Греция. Поэтому, арендуя там автомобиль для поездки на пляж, будьте крайне осторожны.

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Скандинавское спокойствие: рай для автомобилистов

На противоположном полюсе ситуация кардинально иная. Если вы хотите ехать и не нервничать, вам на север. Скандинавские страны традиционно демонстрируют эталонный уровень безопасности.

Звание стран с самыми безопасными дорогами в этом году разделили Норвегия и Швеция. Там показатель смертности составляет всего 19 человек на миллион жителей. Если сравнить с Сербией, то риск попасть в смертельную аварию на шведских или норвежских трассах почти в четыре раза ниже!

В клуб стран с безопасными дорогами также стабильно входят Швейцария, Великобритания и Дания.

Кто работает над ошибками, а кто отстает

Авторы исследования не просто собрали свежие цифры, но и посмотрели, как менялась ситуация за последние десять лет (с 2015 года).

Настоящий прорыв совершила Литва. Эта балтийская страна смогла сократить смертность на своих дорогах на невероятные 43%. Отличную динамику также показали Латвия (-37%), Болгария (-36%), Греция (-35%) и Венгрия (-30%).

А вот в некоторых туристических мекках прогресс фактически остановился. Например, Франция за десятилетие сократила количество смертельных аварий всего на 6%. В Португалии ситуация ещё печальнее — мизерное улучшение на 1% за десять лет.

Эксперты по дорожной безопасности дают простой, но очень действенный совет всем, кто планирует автомобильные путешествия. Даже если вы пересекаете границу между соседними государствами Евросоюза, качество асфальта, разметка, инфраструктура и местная культура вождения могут кардинально отличаться.

Поэтому перед выездом обязательно изучите местные правила дорожного движения (особенно скоростные ограничения и правила парковки), а за рулем на незнакомых трассах всегда адаптируй свой стиль вождения к тому, что происходит вокруг.

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