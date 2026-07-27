Ехал на большой скорости: водитель в статусе СЗЧ совершил смертельное ДТП в Киеве

Вечерняя поездка по Оболонскому району закончилась трагедией. Накануне, около 21:00, проспект Степана Бандеры стал местом ужасной аварии, которая унесла жизнь невинного человека.
Виновник — водитель Daewoo, который не просто превысил скорость, но и, вероятно, сел за руль подшофе. Об этом пишет полиция Киева.
Как произошло ДТП
По предварительным данным следователей, 39-летний водитель Daewoo Nubira летел по проспекту на огромной скорости. В какой-то момент он потерял контроль над машиной и на полном ходу врезался в заднюю часть Volkswagen Passat, который двигался впереди в той же полосе.
Удар был такой силы, что 57-летний водитель Volkswagen погиб на месте еще до приезда медиков. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Кто был за рулем Daewoo
Личность виновника придает этой истории еще больший резонанс. Им оказался 39-летний военнослужащий. Однако, как выяснили правоохранители, мужчина в данный момент находится в статусе СОЧ (самовольное оставление части).
Сам нарушитель выжил, получив травмы средней степени тяжести. Сейчас он находится под наблюдением врачей, но уже в статусе задержанного.
Полицейские, работавшие на месте, отметили у водителя Daewoo явные признаки опьянения. Однако проходить тест на Драгере мужчина наотрез отказался. Теперь слово за экспертами: у него взяли биологические образцы, чтобы официально подтвердить содержание алкоголя в крови.
Что ждет фигуранта
Водителя уже задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Следователи отдела расследования ДТП столичного главка открыли уголовное производство. Помимо ответственности за смертельную аварию, мужчине придется отвечать и перед военным законом.
Сейчас правоохранители собирают все доказательства, чтобы виновник понес максимальное наказание за разрушенную жизнь другого человека.
Главное фото: полиция Киева.
Ранее мы сообщали, что во Львовской области автокран въехал в поезд Киев – Ужгород — читай в материале подробности ДТП.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!