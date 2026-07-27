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Ехал на большой скорости: водитель в статусе СЗЧ совершил смертельное ДТП в Киеве

Юлия Хоменко, редактор сайта 27 июля 2026, 11:00 2 мин.
Ночное ДТП в столице: военный-дезертир за рулем Daewoo убил человека

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