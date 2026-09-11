В Киеве запустили ночные автобусы: куда можно доехать

В Киеве запустили ночные автобусы от центрального вокзала, чтобы пассажиры могли добраться домой во время комендантского часа.

Об этом в четверг, 10 сентября, сообщила Укрзализныця (УЗ).

Ночные автобусы в Киеве: маршруты и график движения

Ночные автобусы в Киеве начали курсировать от центрального вокзала с 10 сентября. В настоящее время запустили четыре временных маршрута:

№131-Н: Центральный вокзал — м. Дарница — Центральный вокзал;

№132-Н: Центральный вокзал — м. Минская — Центральный вокзал;

№133-Н: Центральный вокзал — ул. Тулузы — Центральный вокзал;

№134-Н: Центральный вокзал — просп. Павла Тычины — Центральный вокзал.

Как напомнили в УЗ, из-за российских обстрелов и воздушной тревоги поезда могут прибывать с опозданием. Из-за существенных отклонений от графика пассажирам иногда приходится добираться домой ночью уже во время комендантского часа.

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Эти автобусные рейсы курсируют с 1:00 до 5:00 — сокращенного комендантского часа. Из жилых массивов в направлении вокзала автобусы начинают движение раньше – по отдельным графикам и с определенных мест посадки.

Ориентировочный интервал движения ночных автобусов в Киеве – 60 минут. Посадка и высадка на остановках производится по требованию пассажиров.

Напомним, что в Киеве сократили комендантский час на 60 минут с четверга, 10 сентября. Теперь комендантский час в Киеве длится с 01:00 до 5:00. В нашем материале мы сообщали о том, как теперь работает транспорт и заведения.

Фото: kyivcity.gov.ua

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