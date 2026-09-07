В Киеве сокращают комендантский час и меняют правила для метро: что известно

В Киеве сократят комендантский час на 60 минут с четверга, 10 сентября, в 00:00. После этого комендантский час в Киеве будет длиться с 01:00 до 5:00.

Как сообщил городской голова Виталий Кличко, решение было принято Советом обороны Киева в соответствии с постановлением Кабинета министров и некоторыми инициативами города по функционированию в условиях ухудшения ситуации с безопасностью.

Рассказываем, какие еще решения были приняты Советом обороны Киева, в нашем материале.

В Киеве сократили комендантский час: как будет работать транспорт и заведения

В связи с сокращением комендантского часа в Киеве график работы общественного транспорта продлится на один час. Однако график работы заведений общепита, развлекательных заведений и ТРЦ не изменится.

Также Кличко напомнил, что по решению Совета обороны еще с 3 сентября было разрешено движение транзитного крупногабаритного транспорта во время комендантского часа.

Кроме того, во время комендантского часа в столице организуют четыре автобусных маршрута для перевозки людей с центрального железнодорожного вокзала, поскольку сейчас многие поезда прибывают с опозданием.

Мэр Киева также рассказал об ограничениях, введенных в ответ на ухудшение ситуации с безопасностью в столице.

Желтые и красные уровни угроз в Киеве: как будет работать метро и заведения

Во время желтого уровня угрозы в Киеве без ограничений будет работать Сырецко-Печерская линия метрополитена (зеленая ветка). Поезда будут продолжать движение и перевозить пассажиров через Южный мост — с левого на правый берег и с правого на левый.

Также Кличко проинформировал, что во время красного уровня угрозы поезда будут курсировать между станциями Сырец-Выдубичи и Славутич-Красный хутор.

Тем временем Святошинско-Броварская линия (красная ветка) продолжит работать ограниченно. Пассажиров и дальше будут перевозить подземным участком от Академгородка до Арсенальной.

Наземный общественный транспорт в Киеве будет курсировать без ограничений.

Мэр города напомнил, что запустили дополнительный автобусный маршрут, дублирующий маршрут красной ветки метрополитена: от Дворца спорта через Арсенальную до Лесной.

Между тем, субъекты хозяйствования различных форм собственности во время желтой тревоги могут осуществлять деятельность в соответствии с решением Кабмина.

При желтом уровне опасности продолжат работать: ЦНАПы и учреждения, оказывающие социальные услуги. Образовательные учреждения и медицины будут работать по определенным ранее протоколам безопасности, пояснил Кличко.

Уведомления об уровне угроз уже работают в приложении Киев Цифровой.

Режим движения транспорта через Днепр во время тревоги

Двигаться по Южному мосту в Киеве во время тревоги разрешено без ограничений. Однако, как отметил Кличко, будет технологическое перекрытие на 30 минут после оглашения тревоги и на 30 минут после отбоя. Заезд на мост с улиц Саперно-Слободской и Михаила Бойчука будут закрывать во время воздушной тревоги.

Изменения не коснутся Дарницкого моста, мостов Патона, Метро и Северного.

Подольско-Воскресенский мостовой переход будет работать с технологическим перекрытием на 30 минут после объявления тревоги и на 30 минут после отбоя. Будет введено реверсное движение.

Ограничение массовых мероприятий в Киеве

Также Виталий Кличко сообщил сегодня о том, что в Киеве временно запрещают развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия на открытых территориях и в сооружениях без укрытий.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве с 6 сентября заработала обновленная система оповещения о воздушных угрозах.

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