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В Киеве сокращают комендантский час и меняют правила для метро: что известно

Марина Слизовская, редактор сайта 07 сентября 2026, 17:29 3 мин.
комендантский час киев 2026
Фото Pexels

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