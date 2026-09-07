Киев готовится к зиме: в столице формируют запасы продуктов и вод

В Киеве готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям в осенне-зимний период. В столице формируют резервы продуктов питания и питьевой воды, которые планируют использовать в случае длительных отключений электроэнергии, ухудшения безопасности или других критических обстоятельств.

В первую очередь помощь планируют направлять малообеспеченным жителям столицы и людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Об этом сообщил Киевский городской совет.

Какие запасы создают в Киеве

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов в столице сформировали необходимые запасы основных групп продовольственных товаров. Их постоянно пополняют и поддерживают на необходимом уровне, чтобы при необходимости город мог быстро обеспечить людей продуктами первой необходимости.

Резервы планируют использовать не только для поддержки малообеспеченных киевлян. В частности, продукты могут понадобиться:

в пунктах несокрушимости во время длительных отключений электроэнергии;

для помощи людям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;

для обеспечения работников, привлеченных к аварийно-спасательным и другим неотложным работам.

Кроме того, при поддержке благотворительных и общественных организаций в Киеве есть возможность организовать горячее питание для 25 тысяч человек.

Еще 20 тысяч продовольственных наборов планирует закупить Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА. Их также смогут использовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

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Как Киев готовится к возможным вызовам

Подготовка продовольственных резервов проходит в рамках работы Гуманитарного штаба Киева. Его создали в феврале 2022 года для координации помощи жителям столицы.

Штаб объединяет структурные подразделения КГГА, районные в городе Киеве государственные администрации, коммунальные предприятия, благотворительные организации и доноров. Его задача — вести учет и распределение ресурсов, а также обеспечивать оперативные поставки помощи, если возникают критические потребности или ухудшается ситуация с безопасностью.

Олег Куявский подчеркнул, что продовольственная безопасность города зависит не только от сформированных запасов, но и от возможности быстро доставить их людям, которые нуждаются в помощи.

По его словам, столица заранее готовится к возможным вызовам осенне-зимнего периода, усиливает резервы и продолжает проводить продуктовые сельскохозяйственные ярмарки во всех районах Киева.

В то же время ситуация на потребительском рынке столицы, по словам чиновника, остается контролируемой и прогнозируемой.

Где в Киеве можно купить продукты на ярмарках

Важной составляющей поддержания стабильной продовольственной ситуации в столице остаются продуктовые сельскохозяйственные ярмарки. Их регулярно проводят в разных районах Киева, благодаря чему жители могут приобрести основные продукты питания.

Информацию о датах и адресах проведения ярмарок еженедельно публикуют на Официальном портале Киева.

Таким образом, столица одновременно формирует продовольственные резервы на случай чрезвычайных ситуаций и поддерживает доступность продуктов для горожан в обычных условиях.

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