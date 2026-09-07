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Киев готовится к зиме: в столице формируют запасы продуктов и вод

Юлия Хоменко, редактор сайта 07 сентября 2026, 15:00 3 мин.
В Киеве готовят продовольственные резервы на случай длительных отключений
Фото Pexels

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