Впечатляющие выступления военных и звезды TikTok: как прошел третий эпизод Україна має талант

В воскресенье, 6 сентября, зрители телеканала СТБ увидели третий эпизод телешоу Україна має талант. На сцену вышли таланты из всех уголков страны, в том числе дети из прифронтовых регионов, военнослужащие, артисты, прославляющие Украину в мире и TikTok-звезды.

Читай, как прошел третий кастинг Україна має талант, в нашем материале.

Україна має талант 2026: как прошел третий эпизод

Третий эпизод талант-шоу открыли танцовщики ARCHI&TIM — братья-близнецы Артур и Тимур Карпинские. Мужчины являются военнослужащими 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады. Артем Пивоваров сразу узнал братьев, поскольку в начале карьеры сотрудничал с ними.

Артур и Тимур получили за свое выступление “да” от всех членов жюри. Они поблагодарили командование за возможность принять участие в талант-шоу и назвали большой ответственностью представление своей бригады на сцене Україна має талант.

— Я думаю, все согласятся, что вы не подвели свою 82-ю бригаду. Это было серьезно, по-взрослому, по-мужски, – сказал Стас Боклан.

В третьем эпизоде ​​талант-шоу выступил свирельщик-битбоксер Виталий Дужик, бывший участник группы Kalush Orchestra — победителей Евровидения-2022.

Артем Пивоваров уверенно отметил, что в этом жанре в Украине артист — лучший.

Новый выпуск Україна має талант не обошелся и без участия юных рекордсменов Украины. Свой номер показала 10-летняя Вероника Непомнящая, которая в 6-летнем возрасте выполнила сложный изгиб Маринелли и стала самой молодой гимнасткой, которая смогла показать этот трюк.

Вероника приехала из Запорожья, находящегося под постоянными российскими атаками. По словам девочки, она сильно переживает во время обстрелов и в такие моменты думает о своих тренировках.

— Это было артистично, поэтично, увлекательно. Непонятно, как это можно делать. И при этом еще ничего не болит. Благодаря вам мы сейчас будем проводить опыты со своими зубами, спинами, руками и ногами. Я очень благодарен за этот номер. Как отец, как дедушка скажу вам: берегите себя, пожалуйста, – сказал Стас Боклан.

Также новый выпуск Україна має талант запомнился особым дуэтом: Алексей Карпенко выступил вместе со своим 80-летним дедушкой Владимиром. Внук и дедушка исполнили песню “Осеннее золото” композитора Игоря Шамо, во время которой Владимир пел, а Алексей играл на фортепиано.

Артем Пивоваров отметил, что этот дуэт поколений в очередной раз подтвердил, что у Украины действительно есть таланты.

Также свой номер приехал показать 6-летний Данила Кондратюк – маленькая звезда TikTok. Мальчик вышел на сцену талант-шоу со стихотворением “Ніколи не кричи на свою маму”, а еще зачитал строчки из произведений писателя Сергея Жадана: “Пливи, рибо, пливи”, “Декому краще вдаються приголосні, декому голосні”.

Стас Боклан сказал, что Данила растрогал судей своим ощущением мира и слова.

В Україна має талант 2026 вернулась гимнастка София Теплая. Во время своего выступления она выстрелила ногами из лука огненной стрелой и попала в цель.

Пивоваров назвал ее номер потрясающим и профессиональным. А также отметил мастерство Софии, за которым стоит много часов труда, страха и ошибок, которых не видят люди.

Третий эпизод также запомнился выступлением рекордсмена Гиннеса Дмитрия Косатого. Дмитрий является капитаном и служит в 199-м учебном центре десантно-штурмовых войск.

Он отжался на брусьях 54 раза с 16-килограммовой гирей, и этим установил еще один рекорд, посвятивший его своему погибшему побратиму и другу Сергею Лукьянчику.

Еще одно выступление, посвященное погибшему военнослужащему, было от танцовщиков коллектива MALVA. Их наставник Владимир Раков погиб на фронте 6 января 2025 года.

Стас Боклан, комментируя этот номер, отметил, что с удовольствием посмотрел выступление. Также судья убежден, что тренер гордился бы своим коллективом.

Также в третьем кастинге выступал серебряный призер престижнейшего циркового фестиваля в Монте-Карло Артем Любаревич. Мужчина показал номер на воздушном пилоне и поразил им Елену Кравец.

— Артем… Когда женщина не может говорить, это что-то говорит о ее впечатлении? Это удовольствие. Разное. Эстетическое в первую очередь. Уважение большое к вам, к вашей жене, – отметила Кравец.

Завершила третий эпизод талант-шоу рэпер и участница МастерШеф 13 Маргарита Крутько. Девушка прочитала собственный рэп и получила одно “да” — от Артема Пивоварова, но Елена Кравец во время ее выступления нажала красную кнопку.

Свое решение Елена объяснила тем, что представляет поколение, не привыкшее к тому, что с большого экрана раздается ругательство, также “для мирового уровня нужно еще немного поработать”, добавила судья.

Кто из участников 3 эпизода Україна має талант 2026 прошел дальше

ARCHI & TIM, 33 года, Харьков — танцы;

Толя Белаенко, 18 лет, Желтые Воды (Днепропетровская обл.) — фокусы;

Степан Шелестюк и Екатерина Степанько, 9 лет, Днепр — воздушная гимнастика;

Виталий Дужик, 26 лет, Жидичин (Волынская обл.)/Киев — свирельщик-битбоксер;

Ирина Карпенко-Гольцева, 46 лет, Баку/Ирпень (Киевская обл.), Заячицы (Волынская обл.) — восточные танцы;

Вероника Непомнящая, 10 лет, Запорожье — каучук;

Алексей и Владимир Карпенко, 32 и 80 лет, Вышевичи (Житомирская обл.) — игра на фортепиано/вокал;

Данила Кондратюк, 6 лет, Ивано-Франковск — декламирование стихов;

София Теплая, 15 лет, Подольск (Одесская обл.) — эквилибр/стрельба из лука;

Дмитрий Косатый, 27 лет, Житомир — воин-рекордсмен;

Варабец Никола и Дмитриев Александр, 18 и 17 лет, Тернополь — друзья-пианисты;

Танцевальный коллектив MALVA, 13-15 лет, Бровары (Киевская обл.) — танцы;

Даниил Бандура, 13 лет, Борислав (Львовская обл.) — эквилибристика на стремянке/жонглирование;

Иван Степанов, 25 лет, Хмельницкий/Киев — лирник;

Артём Любаревич, 37 лет, Белая Церковь (Киевская обл.) — воздушный пилон;

Мария Василенко, 19 лет, Чернигов — акробатика на гироскутере;

Роман Мельник, 22 года, Добровляны (Тернопольская обл.)/Киев — вокал;

Данила Мантулин, 31 год, Сумы/Кропивницкий — паппинг.

Четвертый эпизод Україна має талант выйдет на телеканале СТБ в воскресенье, 13 сентября, в 19:00.

Ранее мы рассказывали о том, как прошел второй эпизод Україна має талант и кто прошел второй кастинг.

Фото: телеканал СТБ

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