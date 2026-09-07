Впечатляющие выступления военных и звезды TikTok: как прошел третий эпизод Україна має талант

В воскресенье, 6 сентября, зрители телеканала СТБ увидели третий эпизод телешоу Україна має талант. На сцену вышли таланты из всех уголков страны, в том числе дети из прифронтовых регионов, военнослужащие, артисты, прославляющие Украину в мире и TikTok-звезды.
Читай, как прошел третий кастинг Україна має талант, в нашем материале.
Україна має талант 2026: как прошел третий эпизод
Третий эпизод талант-шоу открыли танцовщики ARCHI&TIM — братья-близнецы Артур и Тимур Карпинские. Мужчины являются военнослужащими 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады. Артем Пивоваров сразу узнал братьев, поскольку в начале карьеры сотрудничал с ними.
Артур и Тимур получили за свое выступление “да” от всех членов жюри. Они поблагодарили командование за возможность принять участие в талант-шоу и назвали большой ответственностью представление своей бригады на сцене Україна має талант.
— Я думаю, все согласятся, что вы не подвели свою 82-ю бригаду. Это было серьезно, по-взрослому, по-мужски, – сказал Стас Боклан.
В третьем эпизоде талант-шоу выступил свирельщик-битбоксер Виталий Дужик, бывший участник группы Kalush Orchestra — победителей Евровидения-2022.
Артем Пивоваров уверенно отметил, что в этом жанре в Украине артист — лучший.
Новый выпуск Україна має талант не обошелся и без участия юных рекордсменов Украины. Свой номер показала 10-летняя Вероника Непомнящая, которая в 6-летнем возрасте выполнила сложный изгиб Маринелли и стала самой молодой гимнасткой, которая смогла показать этот трюк.
Вероника приехала из Запорожья, находящегося под постоянными российскими атаками. По словам девочки, она сильно переживает во время обстрелов и в такие моменты думает о своих тренировках.
— Это было артистично, поэтично, увлекательно. Непонятно, как это можно делать. И при этом еще ничего не болит. Благодаря вам мы сейчас будем проводить опыты со своими зубами, спинами, руками и ногами. Я очень благодарен за этот номер. Как отец, как дедушка скажу вам: берегите себя, пожалуйста, – сказал Стас Боклан.
Также новый выпуск Україна має талант запомнился особым дуэтом: Алексей Карпенко выступил вместе со своим 80-летним дедушкой Владимиром. Внук и дедушка исполнили песню “Осеннее золото” композитора Игоря Шамо, во время которой Владимир пел, а Алексей играл на фортепиано.
Артем Пивоваров отметил, что этот дуэт поколений в очередной раз подтвердил, что у Украины действительно есть таланты.
Также свой номер приехал показать 6-летний Данила Кондратюк – маленькая звезда TikTok. Мальчик вышел на сцену талант-шоу со стихотворением “Ніколи не кричи на свою маму”, а еще зачитал строчки из произведений писателя Сергея Жадана: “Пливи, рибо, пливи”, “Декому краще вдаються приголосні, декому голосні”.
Стас Боклан сказал, что Данила растрогал судей своим ощущением мира и слова.
В Україна має талант 2026 вернулась гимнастка София Теплая. Во время своего выступления она выстрелила ногами из лука огненной стрелой и попала в цель.
Пивоваров назвал ее номер потрясающим и профессиональным. А также отметил мастерство Софии, за которым стоит много часов труда, страха и ошибок, которых не видят люди.
Третий эпизод также запомнился выступлением рекордсмена Гиннеса Дмитрия Косатого. Дмитрий является капитаном и служит в 199-м учебном центре десантно-штурмовых войск.
Он отжался на брусьях 54 раза с 16-килограммовой гирей, и этим установил еще один рекорд, посвятивший его своему погибшему побратиму и другу Сергею Лукьянчику.
Еще одно выступление, посвященное погибшему военнослужащему, было от танцовщиков коллектива MALVA. Их наставник Владимир Раков погиб на фронте 6 января 2025 года.
Стас Боклан, комментируя этот номер, отметил, что с удовольствием посмотрел выступление. Также судья убежден, что тренер гордился бы своим коллективом.
Также в третьем кастинге выступал серебряный призер престижнейшего циркового фестиваля в Монте-Карло Артем Любаревич. Мужчина показал номер на воздушном пилоне и поразил им Елену Кравец.
— Артем… Когда женщина не может говорить, это что-то говорит о ее впечатлении? Это удовольствие. Разное. Эстетическое в первую очередь. Уважение большое к вам, к вашей жене, – отметила Кравец.
Завершила третий эпизод талант-шоу рэпер и участница МастерШеф 13 Маргарита Крутько. Девушка прочитала собственный рэп и получила одно “да” — от Артема Пивоварова, но Елена Кравец во время ее выступления нажала красную кнопку.
Свое решение Елена объяснила тем, что представляет поколение, не привыкшее к тому, что с большого экрана раздается ругательство, также “для мирового уровня нужно еще немного поработать”, добавила судья.
Кто из участников 3 эпизода Україна має талант 2026 прошел дальше
- ARCHI & TIM, 33 года, Харьков — танцы;
- Толя Белаенко, 18 лет, Желтые Воды (Днепропетровская обл.) — фокусы;
- Степан Шелестюк и Екатерина Степанько, 9 лет, Днепр — воздушная гимнастика;
- Виталий Дужик, 26 лет, Жидичин (Волынская обл.)/Киев — свирельщик-битбоксер;
- Ирина Карпенко-Гольцева, 46 лет, Баку/Ирпень (Киевская обл.), Заячицы (Волынская обл.) — восточные танцы;
- Вероника Непомнящая, 10 лет, Запорожье — каучук;
- Алексей и Владимир Карпенко, 32 и 80 лет, Вышевичи (Житомирская обл.) — игра на фортепиано/вокал;
- Данила Кондратюк, 6 лет, Ивано-Франковск — декламирование стихов;
- София Теплая, 15 лет, Подольск (Одесская обл.) — эквилибр/стрельба из лука;
- Дмитрий Косатый, 27 лет, Житомир — воин-рекордсмен;
- Варабец Никола и Дмитриев Александр, 18 и 17 лет, Тернополь — друзья-пианисты;
- Танцевальный коллектив MALVA, 13-15 лет, Бровары (Киевская обл.) — танцы;
- Даниил Бандура, 13 лет, Борислав (Львовская обл.) — эквилибристика на стремянке/жонглирование;
- Иван Степанов, 25 лет, Хмельницкий/Киев — лирник;
- Артём Любаревич, 37 лет, Белая Церковь (Киевская обл.) — воздушный пилон;
- Мария Василенко, 19 лет, Чернигов — акробатика на гироскутере;
- Роман Мельник, 22 года, Добровляны (Тернопольская обл.)/Киев — вокал;
- Данила Мантулин, 31 год, Сумы/Кропивницкий — паппинг.
Четвертый эпизод Україна має талант выйдет на телеканале СТБ в воскресенье, 13 сентября, в 19:00.
Ранее мы рассказывали о том, как прошел второй эпизод Україна має талант и кто прошел второй кастинг.
Фото: телеканал СТБ
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