“Еврейские кучки” осенью 2025: что это такое и почему их связывают с погодой

Украинцы давно жили в мире и согласии с другими народами на нашей территории — в том числе и с еврейским народом. Их традиции часто совпадали с украинскими, только имели другое название и трактовку праздника. В частности, близятся так называемые еврейские кучки.

Когда начинаются “еврейские кучки” осенью 2025 и что это такое, мы расскажем тебе дальше в материале.

“Еврейские кучки”: что это

Так называемыми кучками украинцы называют некоторые еврейские праздники. В частности, весенний Песах, совпадающий с Пасхальным периодом у украинцев, и осенним Суккотом — оно совпадает с похолоданием, сильными ветрами и осадками.

Этот праздник также имеет другие названия: праздник шалашей (“кучок”), праздник сбора урожая, праздник человечности и мира, праздник черпания и полива и т.д.

Суккот — о прославлении Всевышнего после суда и начинается 15 числа месяца Тишрей, продолжаясь восемь дней.

Считается, что в эти дни веселья нужно жить в шалашах — отсюда и объяснение, почему у еврейских кучек такое название. В частности, жизнь в шалашах символизирует 40 лет путешествий евреев по пустыне после ухода из Египта.

Еврейские кучки 2025: когда начинаются

Суккот 2024, или так называемые кучки, начинаются 6 октября и продолжаются до 13 октября.

Традиции Суккот

По традиции, в эти дни в синагогах читают молитву для плодородия и обилия воды и дождей в Израиле. В частности, во время богослужения на жертвенник выливают воду, после чего устраивается церемония с музыкой, весельем и плясками.

Во время праздника также принято устраивать трапезы в сукках, а обязательной составляющей должны быть овощи, фрукты и вино.

Еще одним традиционным символом Суккот являются растения лулав — ветвь финиковой пальмы и этрог — цитрон. Их берут в руки во время молитвы, чтобы символизировать единство и связь с Богом.

Сразу после Суккота идет Шмини Ацерет и Симхат Тора. Это отдельные праздники, но они связаны.

Что можно делать на Еврейские кучки

Жить в сукке (шалаше) — есть, молиться, иногда даже спать там. Сукка символизирует хрупкость жилья евреев в пустыне после ухода из Египта. Братья “арба миним” (четыре вида растений) — лулав (пальмовая ветвь), этрог (цитрус), хадасс (мирт) и арава (ива). Ими совершают специальные благословения. Радоваться и праздновать — это “время нашей радости” (обман симхатейна). В традиции есть пение, танцы, гостеприимство. Приглашать гостей (ушпизин) как реальных, так и символических (Авраам, Моисей, Давид и другие библейские фигуры). Участвовать в молитвах в синагоге, особенно в шествии с лулавом. На протяжении праздника (холь га-моед) разрешена легкая работа, но не обычный тяжелый труд.

Что нельзя делать

В первый и последний день праздника (в Израиле первый день, в диаспоре – два дня) действуют те же ограничения, что и у Шабата:

не работать;

не писать;

не включать огонь/электричество (для религиозных евреев).

Нельзя игнорировать сукку, ведь суть праздника как раз в пребывании в шалаше.

Нельзя небрежно относиться к этрогу или лулаву — их считают священными предметами.

История еврейского народа и Израиля может показаться сложной для тебя. Раньше мы рассказывали тебе о фильмах, которые помогут понять историю Израиля.

