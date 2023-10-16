Когда в новостях не объясняют. Фильмы, которые помогут понять, почему Израиль воюет с сектором Газа

Вторую неделю украинцы наблюдают за войной в Израиле, которая снова разгорелась по давней истории конфликта между еврейским и арабским народами. Однако если в войне России против Украины определить, кто прав просто, с другими странами все сложнее.

Если по потоку новостей не успеваешь понять, с чего началась война Израиля с сектором Газа, ты можешь прочесть наш материал на эту тему или посмотреть подборку фильмов и сериалов, которые подробнее раскроют, почему воюют Израиль и Палестина.

Почему воюют Израиль и Палестина: фильмы, которые помогут разобраться

Война Израиля против сектора Газа и боевиков ХАМАС имеет давнюю историческую основу. Об этом снято достаточно много фильмов, поэтому несколько из них будут полезными, чтобы лучше разобраться в политической и исторической составляющей конфликта.

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Мюнхен

Художественный фильм Стивена Спилберга, рассказывающий о террористическом акте на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, а также операции возмездия, которую провел Израиль. Сценарий написан на основе реальных событий.

По сюжету 5 сентября 1972 года группа палестинских боевиков Черный сентябрь захватывает в заложники израильских спортсменов, они требовали обмен людей на возможность уехать.

Все события транслировались в прямом эфире, переговоры с террористами длились почти сутки. Посмотреть трейлер к фильму ты можешь в нашем материале.

Сериал Моссад изнутри

Документальный сериал производства Netflix рассказывает о бывших сотрудниках израильского Моссада — самой известной и эффективной спецслужбы мира. Сериал повествует о тонкостях и операциях, в которых участвовали сотрудники.

Голда. Судный день

Биографическая драма режиссера Гая Наттива о судьбе Голды Меир — первой женщины премьер-министра Израиля. Именно ей пришлось руководить государством во время Войны Судного дня 1973 года. Мировая премьера фильма прошла на Берлинском международном кинофестивале 20 февраля 2023.

В главных ролях — Хелен Миррен, Камилль Коттен и Лиев Шрайбер. В широкий прокат лента вышла в августе 2023.

Операция Шаровая молния

Художественный фильм режиссера Жозе Падилья, снятый на основе реальных событий. По сюжету двое палестинских и двое немецких террористов захватывают самолет рейса из Тель-Авива в Париж. Они берут пассажиров в заложники и направляют самолет в Энтеббе в Уганде.

Требование террористов — освободить 53 палестинских преступника из тюрем и выкуп в $5 млн. Правительство Израиля приняло решение спасать заложников. Чем все закончилось — смотри в фильме.

Ливан

Режиссер Самуэль Маоз снял фильм о собственных воспоминаниях о ливанской войне 1982. Тогда он был военным, служил танкистом. По сюжету танк с четырьмя людьми экипажа и пехота идут на зачистку территории от войск сирийцев и палестинцев.

Из-за действий танкового экипажа гибнут гражданские и израильские солдаты. Интересно, что весь фильм снят в танке или как вид с него.

Фильм получил награду Золотой лев на 66-м Венецианском кинофестивале и еще ряд награда.

Ранее видеограф Мстислав Чернов рассказывал о своем фильме 20 дней в Мариуполе.

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