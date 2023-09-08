Страшный сон, от которого мы до сих пор не можем проснуться…Видеограф Мстислав Чернов о своих 20 днях в Мариуполе

Сначала не наступила весна, мгла закрыла солнце и луну, люди начали умирать из-за голода, а земля была завалена телами погибших. Армия зла стала на тропу войны и пересекла границы, чтобы сжечь все дотла.
Это описание Рагнарька в Асгарде — конца старого мира — четко совпадает с кадрами начала полномасштабной войны и первых дней в окруженном Мариуполе, запечатлевшего на свою камеру украинский видеограф, фотограф, журналист и режиссер Мстислав Чернов.
Он много работал во многих горячих точках, фиксировал протесты на площади Таксим в Стамбуле, событиях Революции Достоинства, во время которых был ранен.
Освещает аннексию Крыма, войну на Донбассе, в частности, одним из первых документировал последствия катастрофы малайзийского самолета Boeing 777 рейса MH17. В объектив Мстислава Чернова попали события в Сирии, Ираке, миграционный кризис в Европе, протесты в Каталоне.
Его документальный фильм 20 дней в Мариуполе вышел 31 августа в широкий прокат. Поэтому Окна пообщались с Мстиславом Черновым о его ленте, съемке в окруженном городе и его личном восприятии событий.
— На самом деле, к сожалению, наша война, когда Россия напала на Украину девять лет назад, сформировала многих журналистов и документалистов. Сделала нас теми, кто мы сейчас.
Я хотел бы, чтобы переломным моментом моей жизни и моей карьеры было что-то другое, но это не так. И с этим нужно жить, пожалуй, всем украинцам.
Я хотел бы, чтобы переломным моментом моей жизни и моей карьеры было что-то другое, но это не так. И с этим нужно жить, пожалуй, всем украинцам.
Именно этот момент, это событие и является ключевым в моей жизни. По крайней мере, до сегодняшнего дня.
— Первая работа? Я работал в агентстве MediaPort. Я давно уже окончил Харьковский университет радиоэлектроники. Но я не работал по специальности, а стал фотографом и журналистом.
И так агентство взяло меня на стажировку, а потом я продолжил карьеру журналиста. А с 2014 года начал снимать конфликты.
— Меня всегда интересовало понимать мир вокруг меня. Журналистика, а затем журналистика конфликта — она дает нам возможность быть там, где происходят события.
Сейчас нас окружает много информации, и немало ее деформируются, пока попадает к нам на экраны. Наше понимание мира тоже деформируется. Поэтому мне всегда было важно быть свидетелем событий.
Никогда не думал, что буду свидетелем преступлений. Никогда не думал, что быть свидетелем важно для меня не только как для человека, но и вообще для общества, для человечества. Так получилось.
Никогда не думал, что буду свидетелем преступлений. Никогда не думал, что быть свидетелем важно для меня не только как для человека, но и вообще для общества, для человечества. Так получилось.
Для меня это всегда было главным драйвом — быть там, где происходят события, и видеть их своими глазами.
Мариуполь — это был самый страшный и тяжелый момент моей жизни, эти 20 дней. И для меня и для команды. И думаю, что для всех, кто пережил или, к сожалению, не пережил эту страшную осаду.
Мариуполь — это был самый страшный и тяжелый момент моей жизни, эти 20 дней. И для меня и для команды. И думаю, что для всех, кто пережил или, к сожалению, не пережил эту страшную осаду.
Такого за восемь лет съемок в зонах конфликта я никогда не переживал. Столь интенсивный и совершенно бесконтрольный, неприцельный огонь со стороны агрессора, столько убийств гражданского населения и опасной работы. Раньше со мной никогда такого не было.
— Уже 23 февраля было ясно, что война близка. Мы не знали, что она начнется завтра, но за разными кусочками информации, понимали, что, вероятнее всего, так будет. И вопрос был только в том, где мы его встретим.
Мы приняли решение встретить ее в Мариуполе всей командой, потому что этот город был стратегической целью РФ в течение многих лет. Иначе просто не могло быть. Россия в любом случае атаковала бы Мариуполь. И мы хотели быть именно там, чтобы показать миру.
Мы ехали ночью, рано утром 24 февраля заехали в Мариуполь. Передовая молчала, стояла абсолютная тишина. И мы заехали в город, а через час Путин заговорил и начали падать бомбы по всей стране. Все понеслось.
До сих пор все кажется как один страшный сон, от которого мы не можем проснуться.
До сих пор все кажется как один страшный сон, от которого мы не можем проснуться.
— Да, мы отмеряем время событиями. И столько всего происходило тогда! Каждую минуту что-то взрывалось, куда надо было бежать, думать о том, что делать, чтобы выжить, где достать воду и еду, где зарядить камеру, как добраться до места событий, где что-то произошло.
Все было без секунды перерыва. И, конечно, это походило на один большой день. Кажется, время совсем по-другому шло.
— Быт был такой же, как и у 300 тысяч человек, пытавшихся выжить в городе.
Мы сначала забронировали гостиницу, потом была забронирована квартира, было еще несколько мест для того, чтобы если выключить свет или воду, можно было бы заряжать батарейки, что-то пить и так далее.
Мы готовились, как могли, еще не понимая, насколько будет тяжело. Первые несколько дней пожили в отеле. Но уже потом мы переехали в больницу, спали на полу вместе с врачами, с ранеными, пациентами.
Помогали врачам носить пищу, переносить раненых, когда это требовалось. Топили снег, когда он выпадал, чтобы была вода. Первые дни нам заряжал батарейки Красный Крест, но потом их разбомбили и уже можно было что-нибудь зарядить только в операционной.
Операционные генераторы никогда не выключались, потому что постоянно кого-то оперировали, постоянно были раненые.
Операционные генераторы никогда не выключались, потому что постоянно кого-то оперировали, постоянно были раненые.
Потом уже в последние дни нам помогал Владимир — это полицейский, абсолютно фантастический человек, рискнувший своей жизнью и жизнью своей семьи, чтобы нас вывезти из осады. Недавно он, к сожалению, был ранен в Покровске российской ракетой. Ведь продолжил после Мариуполя выполнять свою работу.
— Мы в контакте со многими людьми, являющимися героями фильма: и с врачами, которые выбрались из Мариуполя и открыли мариупольскую больницу в Киеве, и с ребятами Сил специальных операций, которые спасли нас и вывели из окруженной больницы. Они уже вернулись на фронт, но были в русском плену.
Также контактируем с семьями, которые, к сожалению, потеряли детей. Мы стараемся помочь, как можем. Но, конечно, жизнь этих людей разбита, и уже нельзя вернуть то, что потеряно.
— Там есть надежда. И я понимаю, что это именно то, что помогло мне и всем нам пережить Мариуполь и выйти из него не сломанными людьми, а продолжить работать дальше.
Это тот факт, что в любой момент: когда мы видим страдания, когда мы видим людей, которые теряют своих детей, близких, дома, спасают свои жизни от бомбардировки, все равно всегда есть кто-то рядом, кто поддерживает, помогает, держит за руку. Это, мне кажется, что-то совершенно уникальное, что произошло с украинцами.
Мы все стали одной семьей и помогаем друг другу. Именно поэтому Мариуполь – символ нашей борьбы.
Мы все стали одной семьей и помогаем друг другу. Именно поэтому Мариуполь – символ нашей борьбы.
— Видеть эту поддержку. Видеть, что врачи, полицейские, волонтеры, простые люди — ни у кого из них не опускаются руки. Каждый пытался делать то, что мог, чтобы сохранить то, что осталось от города.
— Сейчас у меня в голове Мариуполь, каким я видел его до того: цветущий, блестящий.
Но я видел и тот Мариуполь, который, как живой человек умирал. С каждым днем он все больше умирал вместе с людьми и домами. И все катилось в бездну, в хаос.
Это не просто нечто, что произошло. И это была тактика РФ не просто разрушить город, но и посеять панику, хаос, страх. И, к сожалению, в тот момент им это удалось, но больше нет.
— Многие тогда к полномасштабному вторжению не были готовы психологически. Они не были готовы к жестокости, которую проявила Россия.
И многие еще надеялись, что все может быть решено более или менее мирным путем, или хотя бы способом, когда не будет убито так много гражданских людей. Но мне кажется, что этой надежды нет. Потому все готовы бороться.
Именно потому, что все готовы бороться, случившееся в Мариуполе уже не повторится.
Именно потому, что все готовы бороться, случившееся в Мариуполе уже не повторится.
— Я не анализировал свои чувства, эмоции, пока я не начал монтировать фильм. Но вот этот вопрос “Что вы чувствуете”, он всегда был очень важным, чтобы дать людям понять, что не просто кто-то пробегает мимо и записывает все, не интересуясь тем, что у людей в сердцах.
Одна из самых плохих вещей, которая может с нами произойти, — в момент стресса и трагедии остаться в одиночестве и понимать, что никого вообще не интересует, что ты чувствуешь, и что с тобой происходит.
Одна из самых плохих вещей, которая может с нами произойти, — в момент стресса и трагедии остаться в одиночестве и понимать, что никого вообще не интересует, что ты чувствуешь, и что с тобой происходит.
И многих людей поддерживает именно то, что кто-то интересуется их чувствами.
— Многие семьи нашли своих близких, благодаря фотографиям Евгения Малолетки и видео, которые я снимал. Потому что не было связи. Находили их в наших сюжетах, писали нам, спрашивали, где именно находятся их родственники, находили их и спасали из города. Это спасало жизнь.
И когда Красный Крест и политики договаривались о зеленом коридоре, они использовали наши съемки. Это тоже дает мне надежду, что журналистика имеет силу. Это дает мне смысл жизни и воодушевление работать дальше.
— Уже есть команда: военные, полицейские, врачи. Все ждут возможности вернуться. И я жду возможности показать фильм в отреставрированном драмтеатре Мариуполя.
— Туда мы все должны вернуться. По крайней мере, для того, чтобы начать расследование военных преступлений.
Потому что пока город не будет деоккупирован, настоящие процессы по поводу российских военных преступлений не могут начаться. Нужна эксгумация тел, нужен доступ к месту событий, поэтому это очень важно. А пока оккупационные власти разрушают доказательства этих преступлений.
— Ни 90 минут, ни 30 часов не будет достаточно, чтобы показать весь масштаб разрушений и страданий. И важно держать зрителя заинтересованным в том, что он увидит. Это первое.
Во-вторых, конечно, хотелось показать больше. Но в то же время важно было найти баланс между стерилизацией и страхом испугать зрителя, между этим переживанием не показать достаточно и необходимостью показать все, что там было.
Но, как я уже говорил, мы сняли, может, один процент от того, что происходило в Мариуполе. А Мариуполь — это, может, один процент тех трагедий, которые происходят с украинцами по всей Украине. Поэтому это хорошее начало, но конечно же этого недостаточно.
Потому что если мы не будем восполнять эту тишину, этот вакуум, открывшийся там сейчас в Мариуполе, его будет заполнять пропаганда.
Увидеть ужасы Мариуполя и защищать его до последнего пришлось украинским военным. Читай интервью защитника Мариуполя, выжившего в теракте в Еленовке.
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