Учим людей заново держать ложку. Как это — работать эрготерапевтом в Запорожье

Вижу, как пациент радуется, и у меня слезами наливают глаза. А потом вспоминаю: “Так, я же специалист, я должна мотивировать!”

Анна с детства любила спорт и увлекалась психологией. Ее привлекала медицина, поэтому выбор учебной дисциплины был несложным. А дальше ей суждено было развивать новое для родной страны направление, чтобы помогать тысячам людей.

Полномасштабная война, которую развязала против нас Россия, принесла не только разрушение, но и новые вызовы в сфере реабилитации и восстановления. Именно в это сложное время первенство получают специалисты, способные помочь людям вернуться к полноценной жизни.

Среди них — эрготерапевты. О нюансах сложной работы, вызовах для относительно молодой ветви специалистов в Украине и женском подходе в реабилитации ветеранов, эксклюзивно Вікнам рассказала эрготерапевт клиники Александровская в Запорожье Анна Згуральская.

Этот материал является частью спецпроекта Вікон под названием Невидимі жінки. В нем ты найдешь истории украинок, чей труд часто остается в тени — шахтёрок, работниц авиапредприятий, машинисток, реабилитологов, ученых. Говорим о героинях нашего времени в тылу.

Кто такой эрготерапевт

— Эрготерапевт — это прежде всего специалист, помогающий человеку вернуться к навыкам повседневной жизни, несмотря на травмы, заболевания или инвалидность.

И основной целью эрготерапии является не только физическое восстановление, но и максимальная независимость в быту, работе, учебе или досуге, — объясняет Анна.

В отличие от физического терапевта, который сосредотачивается преимущественно на восстановлении структуры и функции пораженного сегмента, эрготерапевт работает с деятельностью пациента в более широком смысле, учитывая поражение.

Так, специалист говорит о таких вещах как обслуживание себя, взаимодействие человека со средой и другими, исполнение социальных ролей и т.д.

Эрготерапевт может научить человека после травмы адаптироваться, выполнять элементарные вещи — иногда даже другим способом, если так будет легче пациенту в новых условиях. Специалисты также работают с когнитивными и психоэмоциональными аспектами.

У специалистов также нет протокола лечения — это дает возможность индивидуального подхода, — говорит Анна.

В настоящее время законом четко определены следующие профессии: физический терапевт, эрготерапевт, терапевт языка и речи, психолог, врач физической и реабилитационной медицины, ортезист-протезист.

— Нужно ли тогда получать медицинское образование для того, чтобы стать эрготерапевтом?

— Да, это очень важный этап. Минздрав определяет, что полноправная деятельность возможна только после получения магистра по специальности эрготерапия.

Это позволяет не только работать в медицинской сфере, но и являться частью мультидисциплинарной команды, вести медицинскую документацию и работать с контрактами НСЗУ.

За рубежом специальность эрготерапии существует уже 100 лет. А у нас активно распространяться она начала с развитием новой современной реабилитации.

Приблизительно десять лет, как мы начали активно работать в этом направлении.

— А сколько лет вы работаете эрготерапевтом?

— Я шучу, что перестала считать. Но уже семь лет.

Читать по теме Кто такой эрготерапевт и почему врачи этого профиля крайне востребованы в Украине Как нужно развивать область эрготерапии в Украине? Читай подробнее в материале.

Женщинам проще восстановить доверие у пациента

Работа в эрготерапии сложна как физически, так и морально. Но это не пугает тех, кто рожден стать специалистом. Анна Згуральская делится, что ей тоже бывает сложно, но у женщин есть свое преимущество в такой профессии.

— Мы более эмпатичны к пациенту, чутки и интуитивны, это помогает установить доверие с пациентом, найти индивидуальный подход.

С физической стороны действительно есть сложности: нужно пациента поддерживать, подстраховывать, упражнения показывать, это требует ресурса.

Моральная часть… скажем так: гораздо сложнее, потому что очень непросто оставаться эмоционально стойкой, когда видишь боль, утрату, борьбу. Или когда твой пациент, например, ветеран с двойной ампутацией, учится одеваться, или другой пациент заново учится держать ложку после инсульта и есть без помощи жены.

В то же время, я уверена, что именно в этих моментах настоящий смысл моей профессии, — говорит эрготерапевт.

Часто пациенты учат своих врачей чему-нибудь новому. Для Анны это особое отношение с человеком, ведь эти вещи действительно могут вдохновлять.

— У нас был пациент Василий, он очень хотел снова чувствовать себя папой. Самой большой его целью было научиться ходить без костылей, сесть за руль своего авто и довезти свою дочурку на кружок по танцам.

Другой пациент смог идти по беговой дорожке, не держась руками. Я видела, как он радуется, и у меня глаза были полны слез!

Больше всего запомнился Иван, тренер спортивного клуба в Запорожье. Во время выполнения боевых действий получил ранения, потерял глаз и пережил высокую ампутацию ноги.

Но благодаря положительному настрою и постоянному труду над собой он встал на ноги и вернулся в свой клуб, — делится специалист.

Для достижения таких результатов вся мультидисциплинарная команда работает над восстановлением ветерана: врач физической и реабилитационной медицины, психолог, эрготерапевт, физические терапевты, социальные работники, терапевты языка и речи и сам пациент.

Эрготерапевтом нельзя стать. Им нужно быть, нужно найти врожденное желание помогать, мотивировать других людей.

— Часть работы зависит и от пациента. Какой кратко- и долгосрочный запрос он задаст, так мы, как его менеджеры, будем планировать этапы занятий.

— Для этой работы нужно иметь много ресурса. Где вы его берете? Как действуете, чтобы не выгореть на работе?

— Последние четыре года выгорания бывает очень часто. Я делаю маленькие ритуалы, например, после работы пешком прогуливаюсь, или покупаю любимый кофе, или общаюсь с друзьями. Физическая активность тоже очень помогает.

Эмоциональное истощение в работе с людьми, особенно в реабилитации, происходит очень часто, его обязательно нужно чем-то перекрывать.

Важнейший совет — установить четкие внутренние границы. То есть я с пациентом, я в процессе, но я с ним не возвращаюсь домой.

Первые годы работы я переживала за каждого пациента, даже когда он уже выписывался. Но это не правильно.

Можно выговориться коллегам, это тоже очень разгружает. Проходить сессии с психологом периодически. Или побыть в тишине, без телефона, музыки и т.д.

Здесь тоже, как в реабилитации — все индивидуально, выбирать следует из того, что подходит именно тебе, — говорит эрготерапевт.

— Что вы больше всего любите в своей работе?

— Люблю, когда вижу у пациента жажду новой жизни. И когда он делает маленькие шаги, даже как самостоятельно выходит за пределы палаты, надевает протез, когда женщина после перелома локтя впервые красит себе ресницы.

Как специалист, я часто даю своим пациентам выполнить какие-то упражнения, потому что знаю — сейчас он (она) их сделает.

И я знаю, что сейчас будет именно тот момент радости. Тихонько достаю телефон и снимаю эту первую удачную попытку. Затем пациент сам просит прислать ему эти видео на память или, чтобы похвастаться близким.

Потом, уже вне реабилитации, пациенты могут и дальше сообщать о своих успехах.

Каждый день страшно, когда не знаешь, где будет следующий взрыв

Анна Згуральская работает в Запорожской больнице. Здесь каждый день обстрелы, разрушения и ранения.

— Бывали ли случаи, когда вам было страшно?

— Да, каждый день страшно. Ты не знаешь, что сегодня вечером будет. Особенно было страшно в начале боевых действий в прифронтовом Запорожье.

Тогда сирены раздавались по 10-15 раз в день, дрожали окна от взрывов, медики переживали за своих пациентов, которые не могут спуститься до укрытия.

Помогает командность. У нас есть четкий план, всегда держим связь. Юмор тоже поддерживает, даже в самые темные моменты.

И пациенты, мотивирующие быть стойкими.

— Вы также преподаете в университете. Что можете рассказать об этом опыте, видите ли в своих студентах продолжение эрготерапии в Украине?

— У них есть желание, это видно по количеству людей, которые приходят на Zoom-лекцию. У меня первый курс бакалавров и магистры. То есть, это те, кому я только открываю направление эрготерапии и те, кто уже что-то знает.

Скажу так: интересно и тем, и тем. Но магистры больше приземлены, четко знают, с кем хотят работать. А первому курсу интересно все, и это самое главное.

— Хочу завершить на позитиве. Что, по-вашему, поможет украинцам победить?

— Люди. Устойчивые, здоровые, несокрушимые — они уже победили.

Мы видели, как бабушка шьет турникеты или печет пирожки для военных. Как дети собирают на дроны. Эту силу нельзя остановить. Это о солидарности.

Мы нация, которая во время войны открывает кофейни, запускает стартапы в бомбоубежищах.

Это о любви к жизни. И даже под обстрелами мы шутим. Это не о легкомыслии, а о внутренней несокрушимости.

Это еще о желании быть свободными. Украина, конечно, победит. Нам поможет вера друг в друга и желание быть свободными, — заключает эрготерапевт Анна Згуральская.

Раньше мы рассказывали тебе о женщине, работающей с самолетом МиГ-29. О своем опыте, страхах и причинах счастья она эксклюзивно рассказала Вікнам для спецпроекта Невидимі жінки.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.