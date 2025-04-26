Когда самолет садится — задерживаю дыхание: история украинки, которая работает с МиГ-29

Каждому и каждой из нас хочется, чтобы нашу работу видели и ценили. Очень легко, когда ты публичен, тебя видят по телевизору, в фильмах или на политических брифингах.

Но не все из нас, кто выполняет сложную и важную работу, от которой зависят человеческие жизни, особенно во время войны, в фокусе внимания. Мы же хотим рассказывать больше о тех женщинах, которые взяли на свои плечи сложную и высокоточную работу.

О профессиях и женщинах, без которых не случилось бы важных операций, не работали бы станции, и не летали бы дроны. Сегодня нашей героиней станет женщина, которая готовит истребители ко взлету. От ее титанической и скрупулезной работы зависит жизнь наших пилотов. Знакомься!

Этот материал является частью спецпроекта Вікон под названием Невидимі жінки. В нем ты найдешь истории украинок, чей труд часто остается в тени — шахтёрок, работниц авиапредприятий, машинисток, реабилитологов, ученых. Говорим о героинях нашего времени в тылу.

Путь к военной жизни

Алена Шепеленко — старший техник в 114-й бригаде тактической авиации. Женщина работает с истребителями МиГ-29 и учебными самолетами L-39 Альбатрос. Нам удалось пообщаться с ней и узнать больше о такой необычной, востребованной и очень ответственной работе.

От точности, контроля и умений Алены зависят успешные боевые вылеты наших пилотов, защищающих украинское небо. Так что делимся с тобой историей Алены, которая действительно вдохновляет.

Алена рассказывает, что она первая военнослужащая в семье. Всегда мечтала связать свою жизнь с оборонной сферой, несмотря на то, что среди родных никто об этом не думал. Но сначала случилось не так, как хотелось, и Алена поступила в КНУКиМ.

Душа лежала к такой небанальной профессии, я мечтала вообще быть следователем, но на тот момент не знала, что военными бывают и женщины, и что они тоже могут служить в армии.

Во время учебы уже на последнем курсе случились события Майдана, а затем и начала войны с Россией. Война стала решающей, ведь тогда женщина осознала, что больше не может ждать и откладывать свою мечту — в 2015 году она подписала контракт с ВСУ.

Это, пожалуй, было самое быстрое решение в моей жизни — без раздумий каких-либо, сомнений. Сначала я была делопроизводителем, тоже в части Воздушных Сил. Там я, пожалуй, и влюбилась в этот вид Вооруженных сил.

Так началась карьера военной. Сначала Алена была солдатом, потом старшим солдатом. А потом начала понимать, что для нее этого мало. Поэтому женщина поступила в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба — на специальность самолеты, двигатели и вертолеты.

Уникальность работы

Во время учебы Алена познакомилась с будущим мужем, сейчас они работают вместе. После выпуска пара выбрала одну воинскую часть.

Я служу в должности старшего техника обслуживания самолетов, двигателей и средств аварийного покидания самолета. А муж — старший авиационный техник. Выходит так, что муж выпускает самолет в полет и встречает его. А я занимаюсь уже межполетным контролем.

— То есть, я анализирую полетные данные, информацию по полету, например давление масла, КСА двигателей, топлива, его виброскорость… Основные показатели самолета, которые суперважны для его исправного состояния. И это дает разрешение на выпуск самолета в воздух, — рассказывает Алена.

Алена делится, что с новыми самолетами, которые передали Украине партнеры, работать еще не приходилось.

На самом деле, я очень люблю то, что делаю. То, что я вижу каждый день, это невероятно! Знаете, когда самолет уходит в воздух, а потом садится, это, во-первых, очень красиво, а во-вторых — дыхание как-то задерживается.

Несмотря на то, что за самолетами приходится следить ежедневно, такие виды никогда не надоедают, и привыкнуть к ним невозможно. Свою работу Алена называет системной — у нее есть четкий перечень задач, которого она должна придерживаться.

Например, проверять кресла катапультирования в истребителе — это очень важно, ведь от его исправности зависит жизнь летчика в случае внештатной ситуации.

И такие случаи были! К счастью, все пилоты возвращались живыми. Однако с одним из них произошла такая внештатная ситуация, когда пришлось катапультироваться. Исправное кресло спасло жизнь пилоту.

Инженерно-авиационная служба — это вообще очень большой механизм. Это как часы, знаете. От каждого маленького или большого элемента зависит работа в целом всей системы.

(Не) женская работа?

— Женщина в армии, по-моему, это о какой-то эффективности, целеустремленности и суперответственности. Конечно, нельзя отождествлять, потому что я больше склоняюсь к тому, что каждый индивидуален. И каждый должен заниматься тем, что любит. То есть ты хорошо делаешь свою работу и к тебе нет никаких замечаний. И не важно, ты женщина или мужчина, — делится Алена.

В подразделении Алены на 80 мужчин служит пять женщин. Алена обращает внимание, что ныне женщины очень сильные, и могут справиться с любой работой.

Когда я присоединилась к Вооруженным силам, я увидела, сколько женщин проходит службу, насколько это классные специалистки, насколько хорошо делают свою работу. Об этом нужно говорить. Не нужно делить специальности на мужские и женские, нужно смотреть на качества человека!

Несмотря на то, что за свой долгий путь в армии Алена неоднократно сталкивалась со стереотипами и заниженными ожиданиями в свою сторону, делится, что все начало меняться. На это влияет, в частности, и молодежь, которая активнее присоединяется к войску.

Авиация и материнство

Женщины на службе часто должны совмещать материнство и свои рабочие обязанности. В момент, когда началась полномасштабная война, Алена была в декрете. У нее родилась дочь. Так что со всеми сложностями перебазирования самолетов столкнулся ее любимый.

Алена рассказывает: 24 февраля 2022 года разделило жизнь на до и после. Она чувствовала, что должна оберегать своего ребенка и быть рядом, и в то же время звал долг защищать страну.

Я давала присягу на оборону, на преданность украинскому народу, поэтому долго в декрете я не просидела. Пробыла, пожалуй, год и восемь месяцев. И в 2023 году вернулась на службу.

Как удается восстанавливаться после работы

Алена рассказывает, что сейчас работа продолжается постоянно, 24/7. Восстанавливаться ей помогает чтение в тишине, например психологии или романов. Алене интересно погружаться в психологию и исследовать психотипы и личности людей.

А больше меня восстанавливает мой ребенок, когда я смотрю на ее улыбку, как она меня встречает, как рассказывает, что в садике на прогулке видела, как летел самолетик.

— Думает, что папа у нее пилот и говорит, что это он летел. Еще маленькая, ей сложно объяснить, что он выпускает самолет в полет. Гордится нами.

Планы после войны

Женщина рассказывает, что после победы ей хотелось бы двигаться дальше, развиваться на своей должности и достигать большего. Делится, если будет иметь больше полезного опыта, ей хотелось бы начать преподавать в университете, обучать курсантов практическим навыкам работы с техникой.

Несмотря на повседневную работу с самолетами, Алена никогда не думала, чтобы и самой попробовать летать.

В своей работе она ценит военный юмор, ведь он помогает держаться в такие трудные времена.

— Это люди, мне кажется, которые “выезжают” на юморе, и свою психику держат в тех пределах, в которых она должна быть. И благодаря тому, что они умеют шутить и шутят о том, что вокруг, — говорит Алена.

Алена желает всем девушкам, мечтающим об авиации, не бояться, не слушать никого, если чувствуешь, что это твое призвание. И добавляет: она ни разу не пожалела о своем решении. Советует всегда идти за своей мечтой.

Раньше мы рассказывали о Евгении, которая покорила мир сварки.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.