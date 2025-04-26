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Когда самолет садится — задерживаю дыхание: история украинки, которая работает с МиГ-29

Анастасия Грубрина, журналист сайта 26 апреля 2025, 15:15
работает с МиГ-29
день памяти чернобыльской трагедии 2025
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День памяти Чернобыльской трагедии: хронология роковых событий, навсегда изменивших Украину

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