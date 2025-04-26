Розповіді
Ексклюзив

Коли літак сідає — затримую дихання: історія українки, яка працює з МіГ-29

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 26 Квітня 2025, 15:15
працює з МіГ-29
день пам'яті чорнобильської трагедії 2025
Читати далі
День пам’яті Чорнобильської трагедії: хронологія рокових подій, що назавжди змінили Україну

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь