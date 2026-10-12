Як стильно носити джинси восени: стилістка назвала вдалі поєднання

Джинси залишаються однією з найуніверсальніших речей осіннього гардероба. З однією парою можна створити як розслаблений повсякденний образ, так і більш елегантний комплект.

Як стильно носити джинси восени, розповіла для Вікна-новини стилістка Галина Денисюк.

З чим носити джинси восени 2026

Галина Денисюк знає, які поєднання варто спробувати цієї осені та як зробити звичний денім візуально дорожчим. За словами експертки, восени особливо добре працює багатошаровість. Вона дозволяє не лише цікавіше стилізувати базові речі, а й адаптувати комплект до мінливої погоди.

— Один із моїх улюблених варіантів — джинси, водолазка, картата сорочка та жакет. Багатошаровість — це не лише про стиль і моду, а й про практичність. Вона додає образу глибини, робить його більш розслабленим і дозволяє легко адаптуватися до погоди. Якщо стає тепліше, можна зняти жакет, а коли прохолодніше — залишити всі шари. При цьому образ усе одно буде цілісним, — пояснила Галина Денисюк.

Для більш лаконічного образу стилістка пропонує залишити джинси головною базою, а зверху додати довгий тренч. Поєднання майки, деніму та максі-тренча створює ефект розслабленої елегантності й не потребує складної стилізації.

Ще один варіант — джинси зі светром та жакетом. Особливо цікаво, за словами Галини Денисюк, у такому комплекті працює приталений жакет, який контрастує з більш повсякденним характером деніму.

— Джинси, майка та максі-тренч — дуже проста база, але саме вона добре передає цю розслаблену елегантність. А якщо хочеться зробити образ більш зібраним і жіночним, можна взяти джинси, светр і додати приталений жакет. Тут уже працює гра класики з денімом: жакет структурує силует, підкреслює фігуру, а джинси не дають комплекту стати надто офіційним, — розповіла стилістка.

Для прихильниць мінімалізму Денисюк радить ще одну просту формулу — джинси, водолазка та максі-пальто. Особливо ефектний такий комплект у стриманій палітрі.

За словами експертки, контраст чорного та білого може візуально зробити навіть звичайний денім дорожчим. При цьому образ не потрібно перевантажувати великою кількістю деталей — достатньо лаконічного взуття та кількох правильно підібраних аксесуарів.

— Джинси, водолазка та максі-пальто — це вже про мінімалістичну елегантність. Мені подобається використовувати тут контраст чорного і білого, тому що на його тлі денім візуально набагато дорожчий. Взагалі джинси — ідеальна база не лише на осінь. Не потрібно щоразу вигадувати абсолютно новий комплект: змінюємо верхні шари, додаємо інші аксесуари та взуття — і щоразу отримуємо новий настрій образу, — підсумувала Галина Денисюк.

Таким чином, одна пара джинсів може стати основою одразу кількох осінніх образів. Водолазки, сорочки, жакети, тренчі та пальта дозволяють змінювати характер комплекту — від максимально розслабленого до жіночного та елегантного.

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