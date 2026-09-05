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Одна деталь змінює все: Андре Тан назвав аксесуари, які є модними цієї осені

Марина Слизовська, редакторка сайту 05 Вересня 2026, 09:00 2 хв.
трендові аксесуари на осінь 2026
Фото Unsplash

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