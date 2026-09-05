Одна деталь змінює все: Андре Тан назвав аксесуари, які є модними цієї осені

Український дизайнер Андре Тан розповів, як виглядати стильно восени 2026. За словами модельєра, можна виглядати “нудно” в образі за $5 тис., а можна вдягнути білу сорочку, джинси та додати маленьку деталь і цей look усіх вразить.

У своєму Instagram Андре Тан зазначив, що цієї осені саме аксесуари вирішуватимуть наскільки сучасно виглядатиме твій образ.

Трендові аксесуари восени 2026

Андре Тан перелічив трендові аксесуари на осінь 2026 — це масивні сережки, клатчі, рукавички та хустка.

Великі сережки

За словами дизайнера, мінімалізм втрачає позиції, на його місце повертаються помітні декоративні сережки в стилі Schiaparelli. Великі сережки можуть зробити внесок в образ навіть більше, ніж нова сукня.

Клатчі

Андре Тан пропонує носити восени 2026 клатчі. В руці або під пахвою клатчі створюватимуть тобі образ із нотками італійської елегантності.

Короткі рукавички

Цього сезону модницям варто звернути увагу на рукавички, особливо короткі рукавички. Андре Тан радить додати у свій look шкіряні моделі по запʼястя. Рукавички чорного кольору, якщо хочеться елегантності, а яскраві — якщо хочеш зробити стильним навіть сіре пальто.

Шовкова хустка

Ще один модний осінній аксесуар — це шовкова хустка. Її можна носити не тільки на шиї, а й зав’язувати на сумку, на зап’ястя, також носити замість ременя. Нехай ця маленька річ кожного разу працює по-новому, додає дизайнер.

За словами Андре Тана, стиль — це не коли ти маєш багато речей, а коли ти знаєш, як одна деталь змінює усе.

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