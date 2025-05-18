Нещодавно Україна відзначала День вишиванки, але носити український традиційний одяг доречно не лише раз на рік! Адже стильний гардероб з українською айдентикою цілком доповнить твій щоденний образ.

Зокрема, коли такий створив один із найвідоміших дизайнерів Андре Тан. Модельєр презентував капсульну колекцію Спадщина, в основу якої лягли мотиви картин Марії Примаченко.

Розповідаємо більше деталей про нову колекцію Андре Тана, у матеріалі.

Нова колекція Андре Тана Спадщина

Спільно з фондом Марії Примаченко та правнучкою видатної художниці Анастасією, дизайнер створив новий розділ в історії української моди.

Колекція Спадщина — це про поєднання традиційного мистецтва з урбаністичною модою.

На елементах жіночого гардероба нової колекції можна побачити фантастичних звірів, символічні орнаменти Марії Примаченко.

— Мета колекції — інтегрувати творчість Марії Примаченко в сучасний побут та надати можливість кожній жінці самій стати полотном, на якому оживає мистецтво. Ми створили вишукані речі, в яких поєднується елегантність, мистецька цінність і відчуття причетності до культурного коду нації, — розповів Андре Тан.

У новій колекції ти можеш знайти кардигани, штани, майки, сукні-комбінації з шовку, лляно-бавовняну капсулу з жакета, штанів палаццо, спідниці на запах, жилета та сукні.

Представлені й аксесуари: сумка-шопер, шовкова хустка з авторським принтом, набір ароматичних свічок з різними ароматами.

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Команда дизайнерів, ілюстраторів та технологів рік працювала над розробкою лінійки. Це не просто одяг.

Це — повага до спадщини. Це — мова культури, — зазначають автори у дописі.

Зокрема, принти друкували трьома способами для збереження яскравості кольору та точності ліній.

Обличчям кампанії стала правнучка художниці Анастасія Примаченко.

Мова культури: картини Марії Примаченко ожили на новій колекції одягу Андре Тана / 12 Фотографій

Раніше картини Марії Примаченко прикрашали центральний магазин у столиці! Подивитися фото що вражають можна за посиланням.

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