Національна легенда України! Розповідаємо про Марію Примаченко та порятунок її полотен під час війни

Марію Примаченко посмертно нагородили відзнакою Національна легенда України. Видатна художниця створила понад 800 неймовірних картин. Її ім’я внесене до Всесвітньої енциклопедії мистецтва.

І навіть сьогодні, через чверть століття після своєї смерті, Марія Примаченко допомагає українцям. У травні її картину продали на доброчинному аукціоні майже за 15 млн грн. Усі кошти спрямували на потреби ЗСУ.

Музей Примаченко в Іванкові

Приміщення краєзнавчого музею в Іванкові, яке окупанти розбили ще на самому початку війни, поки не відбудували. З нього винесли усі вцілілі експонати, включно з картинами Марії Примаченко. Їх заховали у надійному місці й представлять лише наприкінці війни.

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Водночас місцеві впевнені: Росія навмисно нищить наші культурні заклади. Їм боляче згадувати день, коли росіяни знищили найвідоміший музей Іванківського району.

Розбили дах. Приміщення згоріло, немов свічка, — пригадують жителі.

Пожежа була настільки сильною, що не лишилося навіть табличок. Волонтери певнять: це був не випадковий приліт.

— Москалі, вони так працюють. Таке потрапляння — чітко в десяточку і чітко в музей. Плюс, навколо жодної вирви — це один-єдиний постріл. Навколо всі будинки цілі, — розповідає колишній телеведучий, а нині волонтер Геннадій Попенко.

Марія Примаченко — гордість України — уродженка цих країв. В Іванкові, крім музею, розташована також дитяча школа мистецтв її імені, де також (щоправда, недовго) квартирували росіяни.

Приміщення відбулося підбитим дахом і виламаними дверима. Зате у краєзнавчому музеї, де експонували 20 оригіналів Примаченко, вони вціліли лише дивом. Рятували полотна охоронець і кілька місцевих молодиків.

Де саме роботи легендарної мисткині, у селищі не кажуть — до кінця війни.

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