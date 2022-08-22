Национальная легенда Украины! Рассказываем о Марии Примаченко и спасении ее полотен во время войны

Мария Примаченко посмертно удостоена награды Национальная легенда Украины. Выдающаяся художница создала более 800 невероятных картин. Ее имя внесено во Всемирную энциклопедию искусства.

И даже сегодня, четверть века после своей смерти, Мария Примаченко помогает украинцам. В мае ее картина была продана на благотворительном аукционе почти за 15 млн грн. Все средства были направлены на нужды ВСУ.

Музей Примаченко в Иванкове

Помещение краеведческого музея в Иванкове, которое оккупанты разбили еще в самом начале войны, пока не отремонтировали. Из него вынесли все уцелевшие экспонаты, включая картины Марии Примаченко. Их спрятали в надежном месте и покажут только после окончания войны.

В то же время местные убеждены: Россия умышленно уничтожает наши культурные достопримечательности. Им больно вспоминать день, когда россияне уничтожили самый известный музей Иванковского района.

Разбили крышу. Помещение сгорело, как свечка, — вспоминают местные.

Пожар был настолько сильным, что не осталось даже табличек. Волонтеры уверены: это был неслучайный прилет.

— Москали, они так работают. Такое попадание — четко в десяточку и четко в музей. Плюс, вокруг ни одной воронки — это один-единственный выстрел. Вокруг все дома целые, — рассказывает бывший телеведущий, а теперь волонтер Геннадий Попенко.

Мария Примаченко — гордость Украины — уроженка этих краев. В Иванкове кроме музея находится также детская школа искусств ее имени, где тоже (правда, недолго) находились российские военные.

Помещение отделалось подбитой крышей и выломанной дверью. Зато в краеведческом музее, где экспонировали 20 оригиналов полотен Примаченко, они уцелели только чудом. Спасали полотна охранник и несколько местных ребят.

Где именно работы легендарной художницы, в поселке не говорят — до конца войны.

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