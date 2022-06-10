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Украинское искусство несется на помощь ВСУ! Все об особом онлайн-аукционе Фонда Притулы

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини Виктория Покатилова, журналист программы Викна-новости 10 июня 2022, 17:00

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Украинское искусство несется на помощь ВСУ! Все об особом онлайн-аукционе Фонда Притулы
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