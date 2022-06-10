Украинское искусство несется на помощь ВСУ! Все об особом онлайн-аукционе Фонда Притулы

Искусство, приходящее на помощь. В Украине стартовал онлайн-аукцион по продаже полотен современных украинских художников. Работы художников посвящены теме войны, а все вырученные деньги будут переданы на закупку оборудования для ВСУ через фонд Сергея Притулы. Присоединиться к аукциону и поддержать армию таким образом можно в течение следующих нескольких дней.

Вдохновленные войной

Сейчас украинское искусство, изображающее войну, уже популярно по всему миру. Например, принт работы украинского художника Сергея Захарова под названием Воздушная тревога уже демонстрируется на Венецианском биеннале. А оригинал этой картины сегодня в Киеве, и он поможет приблизить нашу победу.

Воздушная тревога и еще девять работ украинских художников прямо сейчас являются лотами благотворительного онлайн-аукциона. Все средства пойдут на закупку оборудования для Вооруженных сил.

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Картины ждут своих новых владельцев в столичной галерее. Ее руководитель Леонид Комский демонстрирует коллекцию, затаивая дыхание. Говорит: все работы здесь — произведение эпохи войны, и некоторые даже предсказали будущее.

Например, на одной из них горит российский крейсер.

Это пророческая картина, одна из главных картин нашего аукциона, художника Владислава Шерешевского. Он ее нарисовал 12 апреля, а 14 апреля что-то случилось с крейсером Москва.

Еще одно полотно до сих пор шокирует и самого его автора, Елену Грозовскую. Она дописала его в ночь на 24 февраля, за несколько часов до войны.

— В ней чувствуется это нарастание напряжения: тьма сгущается. Война повлекла за собой творческий взрыв — люди начали делать сверхмощные вещи на тему войны.

Возможно ли искусство после Бучи? Понятно, что возможно!

Фонд Сергея Притулы

Среди лотов — работы экспонируемых в Европе художников, а произведения одного из них, Якова Гнездовского, до сих пор украшают стены Белого дома в США. Объявлять победителей аукциона, то есть тех, кто предложит самую большую ставку за холст, будет телеведущий Сергей Притула.

Он же вместе со своим фондом будет покупать оборудование для ВСУ. Кроме того, Сергей настроен лично принять участие в распродаже. Его фаворит — цифровой коллаж с покойным поклонником Путина и аннексии Крыма — певцом Кобзоном.

Когда его хоронили, то ему говорили “Царство тебе подземное”, и, собственно, здесь концерт в подземном царстве, и здесь все прекрасно: хор Александрова, который тоже почил на дне, готовил базу отдыха для крейсера Москва. И, собственно публика, пришедшая из РФ.

— Я постараюсь посоревноваться за эту картину, но подозреваю, что у меня не будет столько денег, чтобы составить конкуренцию.

Стартовая цена за лоты варьируется от $1000 и до $12 000. Как минимум, хотят собрать около миллиона долларов. Именно столько необходимо для оперативной покупки 50 беспилотников Валькирия и их доставки на фронт.

В то, что все получится, и Сергей Притула, и владелец аукционного дома очень верят. Феноменальный результат принесла предыдущая такая инициатива, когда одну картину Марии Примаченко Цветы выросли около четвертого блока продали за полмиллиона долларов.

Мы поняли, что украинское искусство очень популярно, и оно начинает стоить тех денег, которых действительно должно стоить, — признается Сергей.

Торги за эту коллекцию из десяти картин продлятся до 15 июня онлайн на сайте и в соцсетях Фонда Сергея Притулы. Владельцы полотен — будь то украинские или иностранные — смогут эксклюзивно экспонировать их в будущем Музее победы Украины.

Искусство за время войны действительно обрело новое дыхание. Вдохновленные этими событиями художники олицетворяют свое видение войны не только на полотнах, но и на стенах домов. Ранее мы писали о новых муралах, появившихся в Украине за время войны.

Главное фото: сайт галереи Дукат