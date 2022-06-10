Українське мистецтво мчить на допомогу ЗСУ! Все про особливий онлайн-аукціон Фонду Притули

Мистецтво, що приходить на допомогу. В Україні стартував онлайн-аукціон із продажу полотен сучасних українських художників. Роботи митців присвячені темі війни, а всі вторговані гроші будуть передані на закупівлю обладнання для ЗСУ через фонд Сергія Притули. Приєднатися до аукціону та підтримати армію у такий спосіб можна протягом кількох наступних днів.

Натхненні війною

Нині українське мистецтво, що зображує війну, вже популярне по всьому світу. Наприклад, принт роботи українського художника Сергія Захарова під назвою Повітряна тривога вже демонструється на цьогорічному Венеціанському бієнале. А оригінал цієї картини сьогодні у Києві — і він допоможе наблизити нашу перемогу.

Повітряна тривога і ще дев’ять робіт українських художників просто зараз є лотами благодійного онлайн-аукціону. Усі кошти з нього підуть на закупівлю обладнання для Збройних сил.

Картини чекають на своїх нових власників у столичній галереї. Її керівник Леонід Комський демонструє колекцію, затамовуючи подих. Каже: усі роботи тут — витвір епохи війни, і деякі навіть передбачили майбутнє.

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Приміром, на одній із них горить російський крейсер.

Це пророча картина, одна з головних картин нашого аукціону, художника Владислава Шерешевського. Він її намалював 12 квітня, а 14 квітня щось трапилося з крейсером Москва.

Ще одне полотно досі шокує і саму його авторку, Олену Грозовську. Вона дописала його у ніч на 24 лютого, за кілька годин до війни.

— В ній відчувається оце зростання напруги: темрява згущається. Війна спричинила креативний вибух — люди почали робити надпотужні речі на тему війни.

Чи можливе мистецтво після Бучі? Зрозуміло, що можливо!

Фонд Сергія Притули

Серед лотів — роботи митців, що експонуються у Європі, а твори одного з них, Якова Гніздовського, досі прикрашають стіни Білого дому у США. Оголошувати переможців аукціону, тобто тих, хто запропонує найбільшу ставку за полотно, буде телеведучий Сергій Притула.

Він же разом зі своїм фондом і купуватиме обладнання для ЗСУ. Поза тим, Сергій налаштований особисто взяти участь у розпродажі. Його фаворит — цифровий колаж з покійним шанувальником Путіна та анексії Криму — співаком Кобзоном.

Коли його ховали, то йому казали “Царство тобі підземне”. І, власне, тут концерт у підземному царстві, і тут все прекрасно: хор Алєксандрова, який теж спочив на дні, готував відпочинкову базу для крейсера Москва. І, власне публіка, ті, хто прийшли з РФ.

— Я спробую позмагатися за цю картину, але підозрюю, що в мене не стане стільки грошей, щоб скласти конкуренцію.

Стартова ціна за лоти варіюється від $1000 і до $12 000. Як мінімум, хочуть зібрати близько мільйона доларів. Саме стільки потрібно для оперативної покупки 50 безпілотників Валькірія та їх доставлення на фронт.

У те, що усе вдасться, і Сергій Притула, і власник аукціонного дому дуже вірять. Феноменальний результат принесла попередня така ініціатива, коли одну картину Марії Примаченко Квіти виросли коло четвертого блока продали за півмільйона доларів.

Ми зрозуміли, що українське мистецтво є надзвичайно популярне і воно починає вартувати тих грошей, яких воно дійсно варте, — зізнається Сергій.

Торги за цю колекцію з десяти картин триватимуть до 15 червня онлайн на сайті та у соцмережах Фонду Сергія Притули. Власники полотен — чи то українські, чи то іноземні — зможуть ексклюзивно експонувати їх у майбутньому Музеї перемоги України.

Мистецтво за час війни справді отримало новий подих. Натхненні цими подіями художники втілюють своє бачення війни не лише на полотнах, а й на стінах будинків. Раніше ми писали про нові мурали, які з’явилися в Україні за час війни.

Головне фото: сайт галереї Дукат.