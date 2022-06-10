Українське мистецтво мчить на допомогу ЗСУ! Все про особливий онлайн-аукціон Фонду Притули

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Вікторія Мельник, практикантка сайту Вікторія Покатілова, журналістка програми Вікна-новини 10 Червня 2022, 17:00

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