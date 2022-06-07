Свята Джавеліна, Патрон та Азовсталь — патріотичні мурали, на які надихнула війна

Настінні розписи давно стали популярними в Україні. Відомі художники з усього світу приїздили, щоб залишити свій мурал у Києві — з Аргентини, Австралії, США та інших країн.

В інших містах України муралів теж багато. Проте найбільше — саме в столиці. Війна надихає творчих особистостей на нові стінописи. Ми зібрали патріотичні мурали війни.

Мурал Патрон

Присвячений песику-саперу Патрону мурал з’явився у парку Відрадний. Це вже третій мурал з його зображенням. Ще два стінописи є в Полтаві та Запоріжжі.

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Патрон полюбився діткам та дорослим не тільки з України, а й з усього світу. Щодня на сторінці песика в Instagram викладають малюнки дітей з його зображенням.

Нагадаємо, що ми розповідали, як саме Патрон розміновує українські землі.

Свята Джавеліна

Мурал, який нещодавно з’явився на столичній Солом’янці. Його створили за мотивами однойменного проекту, запущеного канадським журналістом Крістіаном Борисом у лютому.

Художником є Андрій Пальваль. Щоправда, зараз мурал дещо видозмінився. Німб з голови Джавеліни довелося замалювати, адже це образило почуття вірян.

Мурали Азовсталь

Стінопис, присвячений захисникам Маріуполя, розташований у Солом’янському районі Києва. Його розмір становить 3×15 м.

Інші мурали, присвячені захисникам Маріуполя, з’явилися також у Дніпрі, Нововолинську, Тернополі та Одесі.

Одеський мурал завдовжки 9 м! Він з’явився на Дерибасівській. Автором є український художник Ярослав Войцеховський. Він намалював мурал білим маркером на чорній плівці. Свій стінопис описав так:

Азовсталь є символом величі українського духу. Подвиг захисників Маріуполя вже закарбований в історії. Незламна мужність та сила духу воїнів Азова створила нову сторінку українського міфу.

Приклад незламності та сили духу в найтемніший час став світлом, що перемагає морок. Тонкі, ледь помітні на карті бойових дій промені світла, що йдуть від захисників Азовсталі, змушують весь світ об’єднуватися та збільшувати свої зусилля для боротьби з темрявою.

Джерело Читати на тему Життя переможе! У Дніпрі розквітли яскраві тюльпани та надихають людей у часи війни Атмосфера квітучого Дніпра — читай про цьогорічну весну в Дніпрі у нашому матеріалі. Красуня терпіти не буде Цей мурал розташований у Рівному. Його автором є Костянтин Качановський. Назва муралу є алюзією до висловлювання президента РФ Путіна в лютому цього року на адресу України щодо виконання Мінських угод. Подобається, не подобається — терпи, моя красуне. Треба виконувати. Інакше не вийде, — сказав Путін.

Мурал на Оболоні

Його автором є український стріт-арт художник Олександр Корбан. Він розташований біла Йорданського озера. Митець створив його тоді, коли саме тривали бої за Бучу та Ірпінь.

Навіть війна надихає українців створювати красу навколо. Саме тому ми — непереможна нація. Раніше ми розповідали, які квіткові панно з’явились у Києві.