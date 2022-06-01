Квіткова Мадонна, Мрія і навіть марка про російський корабель — у Києві створили незабутні панно

У Києві квітнуть різними барвами чорнобривці, фіалки, бегонії. Тисячі квітів висаджують комунальники і створюють з них справжні панно. Ми розповімо про квіткові композиції Київської Мадонни, літака Мрії та марки про російський військовий корабель.

Квіткова Мадонна з дитям

Комунальники Солом’янського району столиці створили квіткову композицію за мотивами Київської мадонни.

Жінка, яка з двомісячною дитиною ховалася від російських бомб у метро, стала уособленням незламності всіх українських матерів та надихнула комунальних працівників створити таку композицію, повідомляє нардеп Роман Грищук.

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Спершу з’явилося фото киянки Тетяни, яка годує немовля, спершись на холодну стіну метро. Його зробив угорський журналіст Андраш Фьольдеш.

Згодом українська ілюстраторка Марина Соломенникова побачила це фото і створила на планшеті картину. Ілюстрацію опублікував навіть консультант ватиканського Секретаріату у справах комунікацій, священник-єзуїт Джеймс Мартін.

А нині уже квіткове панно Київської Мадонни створили біля Індустріального шляхопроводу у Києві.

Квіткова Мрія

А в Деснянському районі комунальники виклали з квітів нашу славетну Мрію. Композицію, присвячену могутньому літаку, показали в КМДА.

Для квіткового панно використали 10 тисяч квітів різних сортів: колеус, чорнобривці, бегонія, ценерарія та агератум.

Квіткова марка Російський військовий корабель…

А ще в столиці біля метро Лівобережна висадили квіти, які утворили квіткову марку Російський військовий корабель, йди…, яка має шалений попит в Україні.

Тож тепер у різних куточках столиці можна милуватися пахучими картинами, які символізують незламний дух українського народу під час війни.

Загалом у Києві планують створити понад 30 патріотичних квітників, присвячених боротьбі України з російським окупантом.

А почитати історію київської Мадонни ти можеш за посиланням. Дізнайся, як образ українки зі столичного метро опинився на церковній службі в Неаполі.