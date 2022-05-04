Життя переможе! У Дніпрі розквітли яскраві тюльпани та надихають людей у часи війни

Цьогорічна весна у Дніпрі, всупереч війні, особлива. Комунальники міста подбали, щоб вразити городян та гостей пишним цвітінням тюльпанів.

Наприклад, уздовж набережної висадили десятки сортів — на відрізку в три кілометри. Тут і однотонні квіти, і різнобарвні. Рожеві, помаранчеві, білі змінюються червоними та темно-фіолетовими.

Тюльпанові доріжки милують різнобарв’ям та формами. Гладкі, махрові, схожі на нарциси та лілії — жодні клумби не оминають фотографи.

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Ірина Іванова милується жовтими квітами. Жінка вже як два місяці живе у Дніпрі, переїхала з родиною з Харкова, тікаючи від війни.

Фото: Ярослав Шейко

Каже: майже одразу з початком повномасштабного вторгнення Росії до них у двір багатоповерхівки прилетіла ракета. Влучила прямісінько у дитячий майданчик. А перед тим, у 2014-му, родина вже переїздила з Донецька.

Жінка сподівається, що повернутися до Харкова все ж вдасться. Але зізнається: у захваті від Дніпра. Каже, востаннє у таку пору була в місті п’ять років тому. Місто погарнішало.

Вийшли прогулятися. Дуже цікава набережна, квіти. Тут ми знаходимося і не відчуваємо, що війна десь іде. Спокійно, тихо, дуже красиво. Весна, життя нове!

Втім, є квітуче місце на набережній, яке все ж нагадує — війна триває. Поруч із червоними доріжками тюльпанів — протитанкові їжаки.

Це символ цієї весни і… війни. Оборонні їжаки й тюльпани — це боляче, але треба жити, — зітхаючи, каже інша мешканка Дніпра Олена Шляхова.

Фото: Ярослав Шейко

Жінка взяла з собою маму. Бо була надзвичайно вражена кількістю тюльпанів. Ділиться — таке розмаїття бачила тільки у Стамбулі. А тепер краса вже у рідному Дніпрі.

Я була кілька разів там і завжди мріяла, щоб у нас так було. І коли от днями побачила цю красу в рідному місті, привезла одразу маму.

— Бо тепер не треба їхати за кордон. Запам’яталися тюльпани, схожі на нарциси, бордюрні оранжеві, пухнасті й темні з бахромою.

За даними міської ради Дніпра, цьогоріч у місті працівники комунальних служб вручну висадили 558 800 тюльпанів. Деякі з них ще тільки розквітають, тож встигнути помилуватися ними зможе кожен охочий.

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