Более полумиллиона цветов! В Днепре расцвели яркие тюльпаны

В этом году весна в Днепре, несмотря на войну, особенная. Коммунальщики города позаботились, чтобы удивить горожан и гостей пышным цветением тюльпанов.

Например, вдоль набережной высадили десятки сортов — на отрезке в три километра. Здесь и однотонные цветы, и разноцветные. Розовые, оранжевые, белые сменяются красными и темно-фиолетовыми.

Тюльпановые дорожки радуют разнообразием цвета и форм. Гладкие, махровые, похожие на нарциссы и лилии — клумбы не обходят стороной фотографы.

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Ирина Иванова любуется желтыми цветами. Женщина уже два месяца живет в Днепре, переехала с семьей из Харькова, спасаясь от войны.

Фото: Ярослав Шейко

Говорит, что почти сразу после начала полномасштабного вторжения России к ним во двор многоэтажки прилетела ракета. Попала прямо в детскую площадку. А ранее, в 2014-м, семья уже переезжала из Донецка.

Женщина надеется, что вернуться в Харьков все же удастся. Но признается: в восторге от Днепра. Говорит, что в последний раз была в городе пять лет назад. Город похорошел.

Вышли прогуляться. Очень интересная набережная, цветы. Здесь мы находимся и не чувствуем, что война где-то идет. Спокойно, тихо, очень красиво. Весна, жизнь новая!

Однако есть цветущее место на набережной, которое все же напоминает — война продолжается. Рядом с красными дорожками тюльпанов — противотанковые ежи.

Это символ этой весны и… войны. Оборонные ежи и тюльпаны — это больно, но надо жить, — вздыхая, говорит жительница Днепра Елена Шляховая.

Фото: Ярослав Шейко

Женщина взяла с собой маму. Потому что она была удивлена количеством тюльпанов. Делится — такое разнообразие видела только в Стамбуле. А теперь красота уже в родном Днепре.

Я была несколько раз там и всегда мечтала, чтобы у нас так было. И когда на днях увидела эту красоту в родном городе — привезла сразу маму.

— Потому что теперь не нужно ехать за границу. Запомнились тюльпаны, похожие на нарциссы, оранжевые бордюрные, пушистые и темные с бахромой.

По данным городского совета Днепра, в городе работники коммунальных служб вручную высадили 558 800 тюльпанов. Некоторые из них еще только расцветают, так что успеть полюбоваться ими сможет каждый желающий.

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