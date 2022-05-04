Путешествия и вдохновение

Более полумиллиона цветов! В Днепре расцвели яркие тюльпаны

Анастасия Грубрина, практикантка сайта София Богуцкая 04 мая 2022, 07:00
Дніпро квітне - у місті висадили понад півмільйона квітів
Фото: Gorod.dp

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