Життя триває попри війну, біль і страх. Чим живе ботанічний сад у Дніпрі

Треба відволікатися!

Під таким гаслом ботанічний сад у Дніпрі відкриває свої двері вже вдруге цього місяця. Весна цьогоріч пізня, тож саме зараз тут розпочинається сезон цвітіння. Буяє все — і квіти, і кущі, і дерева.

Якраз біля входу білим цвітом зустрічає магнолія. По різні боку тут — Кобус та Лебнера. Загалом їх у саду аж 13 видів. Коротку екскурсію нам проводить директор ботсаду при Дніпровському національному університеті ім. О. Гончара Анатолій Кабар.

Найбільше відвідувачів, каже, завжди збирають кущі хеномелесів. Їх у саду чотири види. От рожево-червоним квітне хеномелес каліфорнійський. Пізніше на місці квітів будуть ароматні плоди — щось середнє між грушею та яблуком.

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Далі йдуть жовті кущі форзиції і новинка минулого року — біла. На альпійській гірці виросли червоні тюльпани Грейга, які мають особливе смугасте зелено-фіолетове листя. А ще горицвіт, фіолетова сон-трава, анемони та фіалки.

Якщо пройти далі, углиб саду, можна побачити цілу галявину з рожевих, фіолетових та білих гіацинтів, нарцисів та тюльпанів.

Тут же можна придбати букетик з мускариків — дрібних синьо-фіолетових мишачих гіацинтів. А трохи далі — декоративні кімнатні рослини.



















Фото: Ярослав Шейко

Дніпрянка Валентина Абудьонова несе аж чотири. Каже, намагається хоч раз на місяць прийти сюди за “обновкою”. А зараз — ще й погуляти серед квітучих рослин та дерев.

Треба відволікатися — не можна замикатися. Ми зараз не можемо поїхати до лісу і ще кудись. То хоч у ботанічний сад можемо піти й подивитися, що у нас тут є. Помилуватися хоч чимось, — каже жінка.

У іншій частині саду буйно квітнуть кілька видів груші, слива, алича, мигдаль. Трохи далі, біля майбутніх грядок із суницями, розквітла сакура.

На неї передусім прийшла подивитися родина Марії Шаповал з бабусею та чотирма дітками. Вони тут вперше.

— Так і треба, щоб працювали такі місця. Намагатися жити далі. В мене була така аналогія, як собака, яка за тобою біжить, і ти не знаєш, чи кинеться вона на тебе, чи ні. Але ти йдеш вперед. І тому інфраструктура міста повинна працювати. От у мене швацький цех, і ми відшиваємо військові речі, даємо людям роботу. Життя триває попри війну, біль і страх, — розповідає відвідувачка.















Фото: Ярослав Шейко

Ботанічний сад існує місті з 1929-го року. Протягом майже століття його працівники зібрали тут близько чотирьох тисяч рослин.

Скоро хочуть представити гостям нові гібриди тюльпанів та сон-трави. Акцент тут роблять на чагарники, що квітнуть особливо рясно. Деякі — ще з кінця зими.

Найближчим часом у ботсаду має розквітнути магнолія суланжа, чагарники кольквіції, ранні види троянд та декоративні яблуні. Колекція саду почергово квітнутиме аж до середини червня.

— В нас багато видів рослин вирощують для озеленення Дніпра та області. І зараз такі дні відкритих дверей — один зі шляхів допомогти людям зняти стрес. Тому що напружена ситуація в країні, постійні сигнали тривоги, — резюмує директор ботсаду Анатолій Кабар.

Втім, додає: відповідають вимогам часу та на випадок повітряної тривоги мають облаштоване в адмінбудівлі саду бомбосховище.







Нагадаємо, раніше ми розповідали, як живуть тваринки у зоопарках та чим їм можна допомогти.