У Києві поступово відкриваються кінотеатри — на що сходити?

Український бізнес поступово починає працювати, щоб піднімати економіку в період війни. У Києві відкриваються кінотеатри. Які з них уже готові приймати відвідувачів?
Станом на 21 квітня відкрилися кінотеатри мережі Мультиплекс у ТЦ Караван та ТРК Комод, а також Планета кіно у ТРЦ River Mall.
Можна сходити на такі фільми: Веном 2: Карнаж, Час, Вірити, Черкаси, Людина-павук: Немає шляху додому, Падіння Місяця тощо.
Для діток у прокаті є мультики та сімейні комедії: Кролик Петрик: втеча до міста, Пончари, Песики на варті.
Нічних сеансів поки не планується, адже в Києві діє комендантська година з 22:00 до 5:00. Мер міста Віталій Кличко закликає дотримуватись правил безпечної поведінки.
Раніше ми розповідали, які клініки продовжують свою роботу в Києві.