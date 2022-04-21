У Києві поступово відкриваються кінотеатри — на що сходити?

Український бізнес поступово починає працювати, щоб піднімати економіку в період війни. У Києві відкриваються кінотеатри. Які з них уже готові приймати відвідувачів?

Кінотеатри, які працюють у Києві

Станом на 21 квітня відкрилися кінотеатри мережі Мультиплекс у ТЦ Караван та ТРК Комод, а також Планета кіно у ТРЦ River Mall.

Можна сходити на такі фільми: Веном 2: Карнаж, Час, Вірити, Черкаси, Людина-павук: Немає шляху додому, Падіння Місяця тощо.

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Для діток у прокаті є мультики та сімейні комедії: Кролик Петрик: втеча до міста, Пончари, Песики на варті.

Нічних сеансів поки не планується, адже в Києві діє комендантська година з 22:00 до 5:00. Мер міста Віталій Кличко закликає дотримуватись правил безпечної поведінки.

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