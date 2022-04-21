Як працює метро у Києві сьогодні: пересадки й закриті станції

На початку повномасштабної війни метро в Києві працювало виключно як укриття для людей. Проте в міру того, як з кожним днем столиця повертається до звичного життя, київська підземка теж змінює графік роботи.
Нововведення запрацювали з 21 квітня. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Рух поїздів відновлять до станції Лісова, а інтервал руху на всіх лініях скоротять до 10-15 хвилин. При цьому підземні станції продовжуватимуть цілодобово приймати людей як укриття від можливих російських атак.
Рух поїздів здійснюватиметься
Працюватимуть пересадні вузли Золоті ворота — Театральна та Площа Льва Толстого — Палац спорту. Проте потяги не зупинятимуться на станціях Майдан Незалежності, Хрещатик та Кловська.
Завтра станція метро «Золоті ворота» буде зачинена на вхід і вихід
Не працюватиме пересадка на станцію Театральна.
Рух потягів зеленою лінією відбуватиметься між станціями Сирець – Лук’янівська та між станціями Червоний хутір – Палац спорту.
Працюватиме один пересадочний вузол Палац спорту – Площа Льва Толстого.
На інших лініях рух поїздів залишається без змін. Такі зміни на 22 квітня пов’язані з благодійним концертом Океан Ельзи у Києві.
Українці невтомно лагодять усе, що зруйнували окупанти. Укрзалізниця відновила сполучення між Києвом та Черніговом. Українські залізничники менш ніж за тиждень відновили три підірвані окупантами мости та переклали кілометри колій.