Як працює метро у Києві сьогодні: пересадки й закриті станції

На початку повномасштабної війни метро в Києві працювало виключно як укриття для людей. Проте в міру того, як з кожним днем столиця повертається до звичного життя, київська підземка теж змінює графік роботи.

Нововведення запрацювали з 21 квітня. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Що змінилось в роботі метро

Рух поїздів відновлять до станції Лісова, а інтервал руху на всіх лініях скоротять до 10-15 хвилин. При цьому підземні станції продовжуватимуть цілодобово приймати людей як укриття від можливих російських атак.

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Рух поїздів здійснюватиметься

На червоній лінії: від Академмістечка до Лісової;

лінії: від Академмістечка до Лісової; На синій лінії: від Героїв Дніпра до Теремків;

лінії: від Героїв Дніпра до Теремків; На зеленій лінії: від станції Сирець до Червоного хутора.

Працюватимуть пересадні вузли Золоті ворота — Театральна та Площа Льва Толстого — Палац спорту. Проте потяги не зупинятимуться на станціях Майдан Незалежності, Хрещатик та Кловська.

Графік роботи метро Києва 22 квітня

Завтра станція метро «Золоті ворота» буде зачинена на вхід і вихід

Не працюватиме пересадка на станцію Театральна.

Рух потягів зеленою лінією відбуватиметься між станціями Сирець – Лук’янівська та між станціями Червоний хутір – Палац спорту.

Працюватиме один пересадочний вузол Палац спорту – Площа Льва Толстого.

На інших лініях рух поїздів залишається без змін. Такі зміни на 22 квітня пов’язані з благодійним концертом Океан Ельзи у Києві.

Українці невтомно лагодять усе, що зруйнували окупанти. Укрзалізниця відновила сполучення між Києвом та Черніговом. Українські залізничники менш ніж за тиждень відновили три підірвані окупантами мости та переклали кілометри колій.