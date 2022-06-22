День пам’яті та скорботи 22 червня: чому відзначають та які традиції

Українці не забувають свою історію. Ми пам’ятаємо шлях, який пройшли, та заради чого це було. Пам’ятаємо наших предків, які віддали свої життя заради майбутніх поколінь.

22 червня — День пам’яті та скорботи. Щороку наша країна вшановує пам’ять мільйонів людей, полеглих у боях Другої світової війни. Традиційно цього дня проводилися зустрічі з ветеранами, благодійні акції та хвилини мовчання.

День пам’яті 22 червня — історія виникнення

День пам’яті та скорботи почали відзначати у 2000 році. Тоді відповідний указ підписав президент України Леонід Кучма. На його рішення вплинула ініціатива громадських організацій ветеранів війни, праці, Збройних сил та жертв нацистських переслідувань.

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У цей день заведено ставити в церкві свічку за всіх дочок і синів України, які загинули заради свободи й незалежності нашої держави.

Чому 22 червня День пам’яті та скорботи

Цей день було обрано не випадково. Саме 22 червня 1941 року Німеччина напала на територію України й почалася німецько-радянська війна.

Друга світова війна тривала з 1939 по 1945 рік, проте для України вона розпочалася 1941-го.

Загальні втрати України становили 8-10 млн осіб. Люди гинули на фронті, вмирали від голоду в тилу, були вивезені до Німеччини або на територію Росії.

День пам’яті та скорботи — чергове нагадування про те, що війна нещадна і жорстока. Нам треба вчитися на помилках минулих поколінь та не проливати кров людей.

Але Росія — країна, яка воювала з нами пліч-о-пліч під час Другої світової, зараз вирішила розпочати війну проти нас. Російські військові чинять злочини проти мирного населення й жорстоко обстрілюють українські міста.

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