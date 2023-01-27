Біль, закарбований у пожовклих листах: Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту — історії свідків трагедії

Сьогодні, 27 січня, Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Весь світ вшановує пам’ять жертв геноциду єврейського народу, який влаштував режим нацистської Німеччини під час Другої світової війни.

Півтора мільйона — таку приблизну офіційну цифру історики називають, згадуючи знищених на теренах України євреїв у часи Другої світової війни.

У день пам’яті жертв Голокосту разом із дослідниками та очевидцями цієї трагедії пригадуємо, які злочини проти людства скоїли нацисти понад 80 років тому і як у 21-му столітті їх повторила інша країна-агресор.

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Їх збирали на Львівській площі і вели. Там, у Бабиному Яру, за містом, розстрілювали. Не можна було навіть уявити, що так вчинятимуть люди з людьми! — розповідає очевидиця трагедії Галина Михайлівна.

Зараз Галині Михайлівні 97. Утім, вона досі добре пам’ятає, свідком чого була у свої 15. Друга світова війна, німці в Києві. У її будинку, де ми зараз спілкуємося, тоді жили кілька єврейських родин. У вересні 1941-го їх, як і всіх євреїв Києва, нацисти збирали разом та не казали, куди поведуть.

Вони приходили до мене і просили, щоб я взяла від них крупу, борошно на той випадок, що вони повернуться. Ніхто з них не повернувся, — згадує пенсіонерка і очевидиця Галина Тебенчук.

— Деяким людям вдалося втекти, вони поверталися в Київ, ми їх тут ховали від поліцаїв, забрали хлопчика Мішу до себе. Його виховували два роки, а потім знайшовся батько.

Про те, що тоді кияни допомагали євреям ховатися, добре знає пані Олена — зі слів очевидиці-мами та листів одного з дідусів.

Другий дідусь став не свідком, а жертвою Голокосту, був розстріляний у Бабиному Яру. Уся родина з татової і маминої сторони — єврейського походження. Батьків жінки ще дітьми дивом змогли вивезти в евакуацію.

Після повернення до Києва вони разом зі вцілілими родичами дізналися страшну правду про те, як нищили цивільних євреїв нацисти. Усе закарбовано в листах. Ось уривок одного з них:

— Єврейський цвинтар розбитий, розграбований. Бабата і Кригеля було вбито в Бабиному Яру. Бабату було заарештовано, і більше він не повернувся. Кригеля бачили на Червоній вулиці. Він сидів із головою, закритою руками, по якій есесівець завдавав ударів, тоді ж йому розкололи череп.

Дуже багато єврейських сімей залишалися на своїх місцях, тому що були впевнені, що німці — культурна нація, і їх не чіпатимуть. “Ну прийдуть німці! Радянська влада — гірша!” — каже онука жертв Голокосту Олена Заславська.

Кількість жертв Голокосту

За офіційними підрахунками в Європі Голокост знищив понад шість мільйонів євреїв, серед них півтора — українці. Втім, і ці цифри, і пам’ять про геноцид довго замовчували в радянські часи, твердять історики.

В СРСР уникали слова “євреї”, всі народи просто називали “радянськими”. А саму Другу світову перетворили в історію про Велику Вітчизняну війну, яка почалася на два роки пізніше, ніж був укладений пакт Молотова — Ріббентропа, за яким Німеччина та СРСР насправді уклали союз і поділили Європу на бажані для окупації шматки. Відроджувати справжню історію в Україні почали вже за часів незалежності.

Нині в середмісті нашої столиці стоїть пам’ятник жертвам Голокосту, розташований на перетині вулиць Кирилівської та Петропавлівської. Саме в цих місцях у 1941-му році на будинках людей німці вішали наказ “зібрати коштовності, гроші та дітей і зібратися в одному місці”.

А біля цього пам’ятника є ще одна табличка, де написано: “Щоб минуле не повторювалося, знайди мужність поглянути йому в очі”.

Про схожість дій нацистів і росіян

Історик та директор Українського центру вивчення історії Голокосту Анатолій Подольський розповів про схожість дій нацистів і росіян:

Парадокс полягає в тому, що російські бомби і ракети розгромили меморіали жертвам Голокосту в Україні, які були встановлені після розпаду Радянського Союзу.

Обстріл Бабиного Яру та харківського меморіалу жертвам Голокосту у березні 2022-го, потрощене ракетами єврейське кладовище на Сумщині в Міжнародний день пам’яті та примирення.

Історик Анатолій Подольський називає приклади того, як Росія знущається з жертв минулого, і запевняє: ще страшніше, що злочини 20-го століття росіяни змогли повторити в нинішні часи. Серед них — вбивства цивільних і знищення нації українців.

— Коли ми кажемо про паралелі історії Голокосту і сучасного російського нападу і війни проти нас, то паралелей багато! Тоді був оголошений геноцид цілого народу, зараз країна-агресор оголосила, що українці не мають права на існування як держава, як нація.

Те, що вони вбивали цивільне населення в Чернігівській області, в Харківській, Київській, Ізюм, Буча… Я думаю, що ми можемо казати про ознаки геноциду, — каже історик Анатолій Подольський.

Будучи очевидицею Голокосту 20-го століття, киянка Галина Михайлівна дає свою назву нинішнім злочинам окупантів — “геноцид нового покоління”.

Раніше ми розповідали, що таке нацизм і націоналізм. Як росіяни маніпулюють цими поняттями?

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