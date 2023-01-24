Не вперше в Україні! Інтерв’ю з росіянами, які катували мирних людей на Харківщині

В Україні вперше засудили до реального терміну покарання російських найманців із ПВК, які воювали у складі окупаційної армії та катували мирних людей. Після звільнення Борової на Харківщині знайшли глибоку яму, де кати тримали місцевих жителів без їжі та води, знущалися, вибиваючи покази про учасників АТО.

Кількох чоловіків знайшли вбитими. Але є й ті, хто дивом вижив. Пізніше Збройні сили України під час контрнаступу взяли в полон російських військових — у них потерпілі впізнали своїх катів. У суді злочинці покаялися, тепер їх можуть обміняти на українських військовополонених.

Ми розповімо про російських катів та про те, що вони розказали.

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Розповідь одного з постраждалих

Житель Харківщини показує яму, в якій його тримали росіяни. Він один з трьох постраждалих, які дивом вижили. Погодився розповісти про полон. Ім’я чоловіка не називаємо та не показуємо обличчя задля його безпеки.

У двері його квартири окупанти постукали 4 вересня.

Вони зразу мене вдарили, поклали на підлогу, потім ще раз ударили, потім казали: “Ти знущався з Донбасу вісім років, тепер прийшла твоя черга”, — каже чоловік.

Троє з автоматами перерили всю квартиру, забрали ноутбук, телефон. Шукали зброю і питали, кого знає з АТОвців. До ями везли з мішком на голові. Олександра водили на допит, били, а вночі світили в яму ліхтариком — перевіряли, чи живий.

Його протримали в ямі дві доби та відпустили. Олександр і досі не може повірити, що вижив, адже чимало чоловіків з полону живими не повернулися. Коли звільнили Борову, одна місцева жителька знайшла у ямі тіло свого онука з 15-ма вогнепальними пораненнями. А слідчі знайшли тіла двох чоловіків із вогнепальними пораненнями, прикутих один до одного кайданками.

Про російських воєнних злочинців

Катів Олександра і двох його односельців упіймали й довели їхню провину. Росіяни потрапили в полон під час контрнаступу Збройних сил України.

Катами виявилися військовослужбовці 16-ї окремої бригади спеціального призначення російського ГРУ. Двоє з них завербовані приватною військовою компанією Редут.

Чотирьох російських військовополонених утримують в СІЗО до можливого обміну. Їх засудили за порушення законів та звичаїв війни. За катування цивільних кожен отримав по 11 років тюрми. Усі четверо визнали провину.

55-річний командир відділення Руслан Колєсніков з Ростова-на-Дону, завербований приватною військовою компанією Редут ще у 2017 році воював, у Сирії. За війну в Україні обіцяли 240 тис. рублів на місяць, але повністю так і не виплатили.

— У нас зараз, самі знаєте, країна вся у боргах. Населення збідніло, у всіх по десять кредитів. Один кредит беруть, щоби розплатитися іншим, — каже Руслан Колєсніков.

24 лютого у складі окупаційних військ зайшов в Україну з боку Білорусі. Після втечі з Київщини росіяни зайшли вже на Харківщину і там катували людей.

Тримав людей у ямі за наказом командира. Наш командир поїхав у Росію і призначив мене старшим командиром групи, — зізнається він.

Били найперше АТОвців і тих, хто міг мати про них інформацію, каже 46-річний Михайло Іванов. Він родом з Краснодара, також завербований ПВК Редут.

— Що ви робили з ним?

— Кілька разів стукнули його.

— Чим?

— Хтось молотком, хтось руками. Дерев’яним молотком по ногах.

— А навіщо?

— Щоб більш балакучий був.

Іванов в Україні не вперше. У 2014 році приїхав добровольцем у Луганськ.

Третій засуджений за катування — Валентин Бич з Краснодара. Уже мав судимість. Він розповідає, що бив людей дерев’яним молотком.

Четвертий — 42-річний Максим Вольвак з Воронежа. Народився в Луганській області, воював на боці Росії з 2014-го року.

— Пробачення хотів би попросити за те, що так вчинили. І взагалі треба цю війну вже закінчувати, — почав говорити окупант.

Усі четверо обіцяють після обміну ніколи не повертатися до України, але дехто з них уже не вперше приходить зі зброєю в руках на територію нашої країни.

Україна робить усе, щоб покарати воєнних злочинців. Раніше СБУ ідентифікувала російських військових, причетних до удару по багатоповерхівці в Дніпрі.

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