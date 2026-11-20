Масований обстріл території України здійснили сьогодні вночі, 20 листопада, російські війська. Вибухи лунали у Києві та в низці областей. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі, також пошкоджено житлову і цивільну інфраструктуру. Детальніше про нічний обстріл України – читай далі.

Обстріл Києва та області: наслідки ворожих ударів

У столиці внаслідок ворожої атаки загинули шестеро людей. У Подільскому районі загорілися дві нежитлові будівлі, в Оболонському – горіла нежитлова будівля та об’єкт цивільної інфраструктури. Також ще одна нежитлова забудова була пошкоджена в Голосїівському районі. Про це повідомляє ДСНС України.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, загиблі були працівниками Київводоканалу. Ще близько 15 людей постраждали від масованої атаки.

Пізніше у ДСНС заявили, що кількість загиблих внаслідок нічного удару по Києву збільшилася до шести осіб.

У КМДА повідомили, що пошкодження зазнали і столичні мости: Подільсько-Воскресенський, Дарницький та Південний. Через це сполучення між берегами Дніпра суттєво ускладнене:

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід: рух із правого берега на лівий тимчасово перекрито.

Південний міст: після повторного влучання діє обмежений режим проїзду – рухатися можна лише з лівого берега на правий (дозволено проїзд транспорту вагою до 10 тонн та громадського транспорту до 18 тонн).

Дарницький міст: зафіксовано пошкодження конструкцій.

На Київщині постраждали двоє жителів Бучанського району, а також пошкоджено приватний житловий будинок. Київська обласна військова адміністрація уточнює, що госпіталізовано чоловіка та жінку з пораненнями та в стані сильного стресу.

Обстріл Харкова та області: що відомо

Вночі ворог неодноразово завдавав ударів по Харкову та Харківській області. За даними ДСНС, унаслідок атаки по регіону постраждали 10 людей. З них п’ятеро у самому місті, та ще п’ятеро у Лозівському районі.

Крім цього, у Харкові сталося влучання в будівлю медичного закладу. Уламки скла поранили чотирьох людей. Вони отримали легкі тілесні ушкодження, зазначає пресслужба Харківської прокуратури.

Також у місті пошкоджено багатоповерхівку та автомобілі на парковці. У Златополі на Харківщині горіла адміністративна будівля, у Біляївці — гараж.

Атака на Львів та Львівщину: ситуація в регіоні

У Львові ворог поцілив по залізничній станції Скнилів, зокрема є влучання у квитковий термінал. Унаслідок цього загинули двоє людей та ще семеро постраждали.

За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, протиповітряна оборона безперервно працювала майже 6 годин. Уламки ракети ППО впали на одній з вулиць Львову.

У Стрийському районі пошкодження зафіксовані на енергообʼєкті.

Окрім того, в одному зі сіл Золочівського району після збиття ворожий безпілотник пошкодив три житлові будинки та автомобіль. Поранення отримав 48-річний чоловік.

Загалом ворожі безпілотники збили над трьома селами Львівського району. В одному із населених пунктів під час роботи ППО пошкодився житловий будинок.

Це важливе нагадування: коли працює ППО, завжди треба перебувати подалі від вікон. В іншому селі загорівся гараж та житловий будинок. У третьому – безпілотник збили на відкритій території, – додав Козицький.

Обстріл Полтавщини: наслідки нічної атаки

У Кременчуцькому районі Полтавщини рятувальники гасили пожежу на промисловому підприємстві після російського обстрілу. Загиблих і постраждалих немає.

Голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич заявив, що уламки ворожої ракети впали на відкритій території поблизу житлової забудови. Як наслідок, пошкодження отримали прилеглі будинки.

Атака на Кривий Ріг і Дніпропетровщину: що відомо

Країна-окупант атакувала чотири райони Дніпропетровської області. Як повідомляє ДСНС, у місті Жовті Води через обстріл спалахнула пожежа у п’ятиповерхівці. Внаслідок цього постраждали п’ятеро людей, двох з яких винесли з палаючої будівлі. Пошкоджені також інші багатоповерхівки, банк, магазини та автомобілі.

У Нікопольському та Дніпровському районах сталося загорання у приватних домівках.

У Кривому Розі зафіксовано пошкодження інфраструктури та АЗС.

Обстріл Житомирщини: ситуація в області

У Коростенському районі Житомирської області під ударами опинилися об’єкти транспортної та промислової інфраструктури. Зокрема пошкоджено будівлю одного з підприємств.

Одна людина отримала множинні уламкові поранення.

Рятувальники загасили усі осередки загорянь. Роботу ускладнювала постійна загроза повторних ударів, – наголосив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Вінницька область: наслідки атаки на регіон

На Вінничині пошкодження отримали будинок культури, приміщення старостату та 13 приватних будинків. Наталя Заболотна, голова Вінницької ОВА, також повідомляє, що одна людина постраждала.

Наразі усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Читай також про карту повітряних тривог в Україні, яка допоможе завчасно побачити загрозу.

Джерело фото: ДСНС України.

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