У ніч проти 19 листопада сталася третя атака на Кримський міст на цьому тижні. Як наслідок, рух переправою повністю зупинено, зокрема на залізничній частині. Розповідаємо, яка ситуація на Кримському мосту зараз.

Атака на Кримський міст сьогодні, 19 листопада: що відомо

Нові вибухи вперше пролунали сьогодні, 19 листопада, приблизно о 00:50. За даними спільноти Кримський вітер, всього було 15-16 вибухів, частина з яких – робота російського ППО.

Очевидці стверджують, що бачили яскраві спалахи та два влучання у залізничну частину мосту. Втім, офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов підтвердив факт чергової атаки на міст у Керчі. За його словами, рух через міст тимчасово зупинений, залучені всі необхідні служби.

Також окупанти проводять оцінку завданих збитків.

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Атака на Кримський міст сьогодні, 19 листопада: реакція Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ побічно повідомив про ураження Кримського мосту.

Збройні Сили України вітають міст Васко да Гама (Лісабон) зі званням найдовшого мосту в Європі!, – йдеться в повідомленні.

Довжина зазначеного мосту в Лісабоні складає 17,2 км, водночас довжина Кримському мосту – близько 19 км. Таким чином Генштаб натякнув, що значно “скоротив” міст в окупованому Криму.

Додамо, що новий удар по Кримському мосту завдано напередодні зустрічі президентів США та РФ Дональда Трампа та Володимира Путіна в Китаї.

Також нагадаємо останні новини про Кримський міст: 16 листопада окупаційна влада Криму повідомила про першу атаку. У ніч проти 17 листопада сталися повторні вибухи на Кримському мосту.

Джерело фото: Скріншот відео СБУ.

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