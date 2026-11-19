В ночь на 19 ноября произошла третья атака на Крымский мост на этой неделе. В результате движение по переправе полностью остановлено, в частности на железнодорожной части. Рассказываем, какая ситуация на Крымском мосту сейчас.
Атака на Крымский мост сегодня, 19 ноября: что известно
Новые взрывы впервые прогремели сегодня, 19 ноября, примерно в 00:50. По данным сообщества Крымский ветер, всего было 15–16 взрывов, часть из которых — работа российского ПВО.
Очевидцы утверждают, что видели яркие вспышки и два попадания в железнодорожную часть моста. Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет.
Гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил факт очередной атаки на мост в Керчи. По его словам, движение через мост временно остановлено, задействованы все необходимые службы.
Также оккупанты проводят оценку нанесенного ущерба.
Атака на Крымский мост сегодня, 19 ноября: реакция Генштаба ВСУ
Генеральный штаб ВСУ косвенно сообщил о поражении Крымского моста.
Вооруженные Силы Украины поздравляют мост Васко да Гама (Лиссабон) со званием самого длинного моста в Европе!, — говорится в сообщении.
Длина указанного моста в Лиссабоне составляет 17,2 км, в то время как длина Крымского моста — около 19 км. Таким образом Генштаб намекнул, что значительно “сократил” мост в оккупированном Крыму.
Добавим, что новый удар по Крымскому мосту нанесен накануне встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Китае.
Также напомним последние новости о Крымском мосте: 16 ноября оккупационные власти Крыма сообщили о первой атаке. В ночь на 17 ноября произошли повторные взрывы на Крымском мосту.
Источник фото: Скриншот видео СБУ.
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