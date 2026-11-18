Белый военный билет — это военно-учетный документ (ВУД) для тех, кто не пригоден к службе в армии по состоянию здоровья. Название “белый” тянется за ним со времен Советского Союза, когда всем непригодным к военной службе мужчинам выдавали билет этого цвета.

В наши дни бумажные военные билеты советского образца больше не выдают — запись об исключении из учета вносят в реестр Оберіг и отображают в Резерв+ или в распечатанном ВУД нового образца. Ныне это больше о статусе, согласно которому человека признают неспособным принимать участие в боевых действиях. Рассказываем, кто может его получить и дает ли он право выезда за границу.

Что означает белый военный билет в военное время

Состояние военнообязанного разделяют на две категории:

непригоден к военной службе;

пригоден к военной службе.

Понятие ограниченной пригодности отменили в мае 2024 года. Отныне военнообязанный по решению военно-врачебной комиссии может быть признан пригоден, пригоден к некоторым видам службы, временно непригодным или исключенным из воинского учета.

Мужчин могут признать непригодными к военной службе с исключением из воинского учета или непригодными к военной службе с переосвидетельствованием через 6–12 месяцев.

В первом случае речь идет о полном освобождении от мобилизации. Во втором — человек получает отсрочку на определенный срок, а впоследствии должен снова пройти ВЛК, чтобы получить освобождение от службы или подтвердить способность к участию в военных действиях.

Для полного исключения из учета и освобождения от мобилизации ВЛК должна установить наличие таких болезней:

активный туберкулез легких с выделением микобактерий и (или) при наличии распада легочной ткани;

активный туберкулез других органов внелегочной локализации;

тяжелые формы хронических вирусных гепатитов, которые трудно поддаются лечению и значительно нарушают функции органов и систем;

болезнь, прогрессирующая, обусловленная ВИЧ, с иммунной декомпенсацией;

первичные (вторичные) злокачественные образования при наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения;

злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, которые быстро и медленно прогрессируют, со значительными изменениями в составе крови и периодическими обострениями;

доброкачественные новообразования всех локализаций со значительными нарушениями функций;

сложные формы анемии и других болезней крови;

все болезни щитовидной железы и все формы диабета со значительными нарушениями функций;

тяжелые и умеренно выраженные стойкие психические расстройства;

шизофрения, шизотипические и бредящи е расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;

выраженные невротические психические расстройства с прогредиентным течением;

глубокая и тяжелая умственная отсталость, умственная отсталость умеренной степени;

сложные болезни центральной нервной системы;

болезни центральной нервной системы; эпилепсия при наличии частых эпилептических припадков или выраженных психических расстройств.

С подробным перечнем всех болезней, которые дают статус непригодного или временного непригодного, можно ознакомиться в действующей редакции приказа Министерства обороны Украины № 402.

Как получить белый военный билет

Чтобы получить так называемый белый военный билет, нужно обратиться в ТЦК со следующим пакетом документов:

паспорт гражданина Украины и идентификационный код (РНОКПП);

военно-учетный документ (бумажный или электронный в приложении Резерв+);

направление на прохождение ВЛК (от ТЦК или сформированное в Резерв+);

амбулаторная медицинская карточка и выписки из больниц;

результаты обследований, анализов и заключения профильных врачей, подтверждающие диагноз;

справка об инвалидности (при наличии).

Дальше в центре комплектования должны дать направление на военно-врачебную комиссию, которая подтвердит наличие опасной или тяжелой болезни и выдаст решение об исключении из учета. В отдельных случаях там могут дать временную отсрочку на 6–12 месяцев с повторным прохождением ВЛК.

А может ли мужчина с белым билетом пересекать границу? Государственная пограничная служба Украины разъясняет, что граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые исключены из воинского учета по состоянию здоровья, имеют право на выезд за границу при наличии соответствующего подтверждения. Этот статус обязательно должен быть зафиксирован в военно-учетном документе (в электронной форме в приложении Резерв+ с QR-кодом или в бумажном документе) с внесением данных в единую электронную систему Оберіг.

Это правило не распространяется на тех мужчин, которые имеют статус временно непригодного и должны снова пройти военно-врачебную комиссию.

Если подытожить, белый билет имеют те, кто непригоден для прохождения службы и исключен из воинского учета. Эти люди могут выезжать за границу и не подлежат мобилизации во время полномасштабной войны.

Ранее мы рассказывали о реформе ТЦК в Украине. Узнай, что это значит для военнообязанных.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!