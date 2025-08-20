Украина запускает е-ТЦК: как цифровизация изменит военный учет

Правительство Украины объявило об амбициозных планах по цифровизации воинского учета и медицинских комиссий.

До конца 2025 года должен заработать сервис е-ТЦК, который, как ожидается, позволит ежемесячно уменьшить нагрузку на территориальные центры комплектования на 15%.

Украина запускает е-ТЦК: детали

Согласно обновленному плану Кабмина, сервис е-ТЦК будет интегрирован с мобильным приложением Резерв+.

Это взаимодействие должно автоматизировать процессы обмена данными и существенно разгрузить сотрудников ТЦК, которые сейчас работают с бумажной документацией.

Министерство обороны также сообщило о других инициативах, направленных на полную цифровизацию.

Новые инициативы

Электронные кабинеты для предприятий: здесь будет вестись учет призывников, военнообязанных и резервистов. Электронный учет военнослужащих: к концу 2025 года его запустят в тестовом режиме в части подразделений. Цифровизация ВВК (военно-врачебных комиссий): медицинскую информационную систему масштабируют до уровня пилотных бригад, что позволит военнослужащим получать медицинские услуги онлайн. Новые функции в приложении Армия+: планируется добавить сервисы для заказа поставок, возможность получать документы онлайн и другие полезные услуги.

Изменения в мобилизации и образовании: что ждет студентов и преподавателей

Помимо цифровизации, власти работают над обновлением законодательства по военной подготовке и мобилизации.

Недавно Президент Украины подписал законопроект №13276, который возобновляет обязательную военную подготовку для студентов медицинских и фармацевтических специальностей.

С 2026 года она станет обязательной для всех годных к военной службе. Этот шаг призван увеличить количество офицеров запаса медицинской службы.

В то же время, Кабмин рассматривает изменения в правилах предоставления отсрочки от мобилизации.

Все эти инициативы свидетельствуют о том, что власти продолжают искать пути для усиления обороноспособности страны, одновременно пытаясь упростить бюрократические процессы для граждан.

Ранее мы рассматривали вопросы завершения мобилизации в Украине, а также актуальную информацию о планах и прогнозах на 2025 год.