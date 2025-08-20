Україна запускає е-ТЦК: як цифровізація змінить військовий облік

Уряд України оголосив про амбітні плани щодо цифровізації військового обліку та медичних комісій.

До кінця 2025 року має запрацювати сервіс е-ТЦК, який, як очікується, дозволить щомісяця зменшити навантаження на територіальні центри комплектування на 15%.

Україна запускає е-ТЦК: деталі

Згідно з оновленим планом Кабміну, сервіс е-ТЦК буде інтегровано з мобільним застосунком Резерв+.

Така взаємодія має автоматизувати процеси обміну даними та суттєво розвантажити співробітників ТЦК, які зараз працюють із паперовою документацією.

Міністерство оборони також повідомило про інші ініціативи, спрямовані на повну цифровізацію.

Нові ініціативи

Електронні кабінети для підприємств: тут вестиметься облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Електронний облік військовослужбовців: до кінця 2025 року його запустять у тестовому режимі в частині підрозділів. Цифровізація ВЛК: медичну інформаційну систему масштабують до рівня пілотних бригад, що дозволить військовослужбовцям отримувати медичні послуги онлайн. Нові функції в застосунку Армія+: планується додати сервіси для замовлення постачань, можливість отримувати документи онлайн та інші корисні послуги.

Зміни в мобілізації та освіті: що чекає студентів і викладачів

Крім діджиталізації, влада працює над оновленням законодавства щодо військової підготовки та мобілізації.

Нещодавно Президент України підписав законопроект №13276, який відновлює обов’язкову військову підготовку для студентів, що навчаються на медичних та фармацевтичних спеціальностях.

З 2026 року вона стане обов’язковою для всіх придатних до військової служби. Цей крок покликаний збільшити кількість офіцерів запасу медичної служби.

Водночас Кабмін розглядає зміни до правил надання відстрочки від мобілізації.

Усі ці ініціативи свідчать про те, що влада продовжує шукати шляхи для посилення обороноздатності країни, водночас намагаючись спростити бюрократичні процеси для громадян.

