Мобілізація з 1 серпня 2025: що зміниться в умовах призову і кого беруть в першу чергу

Війна триває, і термін мобілізації в Україні вчергове подовжили ще на три місяці — з серпня до 5 листопада 2025 року.

Водночас Закон України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачає, що деякі громадяни не підлягатимуть призову.

Також у Законі визначені підстави, що можуть дати право на відстрочку чи повне звільнення від служби. Детальніше про всі нюанси мобілізації з 1 серпня — у матеріалі.

Мобілізація з 1 серпня: які зміни

В Україні існує кілька категорій громадян, що не підлягають мобілізації. Цей перелік вказаний в Законі про мобілізацію й у серпні 2025 року він не зазнав змін — право на відстрочку чи звільнення зберігають ті ж особи, що й раніше. Щоправда, за умови, що у них не змінилися обставини, які є підставою для цього.

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Кого можуть мобілізувати з 1 серпня 2025 року

Розглянемо категорії громадян, які в першу чергу підлягають мобілізації з 1 серпня.

Придатні до служби без відстрочки

Призиватимуть чоловіків віком від 18 до 60 років, які пройшли військово-лікарську комісію та отримали висновок про придатність. Якщо особа ніколи не мала відстрочки або втратила право на неї, вона потрапляє до першої хвилі мобілізації.

Ті, кого повернули на облік

Чоловіки, які раніше були зняті з військового обліку, але до 5 червня 2025 року пройшли повторний медогляд і отримали статус придатного, також підлягають мобілізації.

Без досвіду служби

В армію призиватимуть і тих, хто раніше не служив. Перед відправкою до частин усі вони проходитимуть навчання у спеціальних центрах підготовки.

Обмежено придатні стали придатними

Поняття “обмежено придатний” скасовано. Якщо під час повторного медогляду людину визнають придатною, її мобілізують на загальних підставах.

Люди з судимістю

призвати можуть, якщо судимість знята або погашена;

якщо злочин був нетяжким (дрібне хуліганство чи економічне правопорушення).

Не мобілізують:

тих, у кого судимість не погашена;

рецидивістів та осіб, засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини.

Кожну ситуацію розглядають окремо, враховуючи висновок військово-лікарської комісії та аналіз документів.

Хто має право на відстрочку з 1 серпня

З 1 серпня в Україні від мобілізації звільняються або отримують відстрочку такі категорії громадян:

особи, яких військово-лікарська комісія визнала непридатними до служби через хвороби, передбачені наказом Міноборони №402;

люди з інвалідністю будь-якої групи;

батьки трьох і більше неповнолітніх дітей;

опікуни чи піклувальники дітей, які залишилися без батьків;

ті, чиї батьки мають інвалідність І або ІІ групи, або чия дружина є людиною з інвалідністю;

батьки неповнолітньої дитини з інвалідністю, а також батьки повнолітніх дітей з інвалідністю І чи ІІ групи;

особи, які постійно доглядають за родичами, що не можуть самостійно про себе піклуватися;

члени сімей загиблих військових;

працівники критично важливих підприємств чи установ, які мають офіційне бронювання;

студенти денної чи дуальної форми навчання у закладах вищої освіти, за умови, що вони здобувають освіту вищого рівня, ніж уже мають;

призовники віком 18-25 років, які ще не належать до військовозобов’язаних;

особи, звільнені з полону;

військовозобов’язані, яким виповнилося 60 років. Але 29 липня президент України підписав закон, що дозволяє громадянам віком від 60 років за власним бажанням укладати контракт і вступати на службу;

інші випадки, передбачені законодавством.

Повністю непридатними до мобілізації вважають лише тих, хто має інвалідність або тяжкі захворювання. Такий висновок надає виключно Центральна військово-лікарська комісія.

Раніше ми розповідали про мобілізацію жінок: хто має оновити дані, і чи можуть військовозобов’язані жінки виїжджати за кордон.

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