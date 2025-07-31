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Мобілізація з 1 серпня 2025: що зміниться в умовах призову і кого беруть в першу чергу

Ольга Петухова, редакторка сайту 31 Липня 2025, 16:30
мобілізація з 1 серпня
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