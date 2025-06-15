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Мобілізація жінок 2025 — детально про зміни за новим законом

Вікторія Мельник, журналістка сайту 15 Червня 2025, 10:30
Мобілізація жінок 2025
Фото Міністерство оборони України

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