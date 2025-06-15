Мобілізація жінок 2025 — детально про зміни за новим законом

Під час дії воєнного стану в Україні запроваджено низку змін та обмежень для осіб призовного віку. 18 травня 2024 року набув чинності новий закон про мобілізацію. Як відбуватиметься мобілізація жінок 2025 — розповідаємо далі.

Мобілізація жінок 2025: хто має оновити дані в ТЦК

За ухваленим законом про мобілізацію, жінки в Україні можуть служити в армії лише добровільно. Проте військовозобов’язані українки повинні були оновити свої дані в ТЦК до 16 липня 2024 року.

За не оновлення даних військовозобов’язаних жінок можуть штрафувати на суму від 17 до 25,5 тис. грн. Про це повідомив очільник Кременчуцького районного ТЦК Мирослав Волков.

Жінки певних спеціальностей, а це переважно медики, у віці від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік і отримати військово-обліковий документ, — сказав Волков.

Під військовий облік підпадають українські жінки, які придатні до військової служби за віком, станом здоровʼя та які мають професійно-технічну, фахову передвищу або вищу освіту та отримали медичну або фармацевтичну спеціальність.

Наголошується, що жінок, які є на військовому обліку, можуть призвати на службу чи залучити до робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час у добровільному порядку.

Крім цього, 16 січня 2025 року набрав чинності закон, за яким жінки можуть добровільно проходити базову військову службу і за власним бажанням можуть подати заяву і стати на облік.

На облік військовозобов’язаних жінки можуть стати лише за власним бажанням, це не відбувається автоматично. Тому ті, хто пройдуть базову військову службу, не будуть автоматично мобілізовані.

У період обов’язкового уточнення даних не мають проходити ВЛК:

військовозобов’язані жінки, що мають право на відстрочку;

жінки, старші за 55 років;

ті, хто мають бронювання від призову;

ті, хто мають дійсний військово-обліковий документ.

Усі інші військовозобов’язані жінки повинні були пройти ВЛК та оновити облікові дані у ТЦК до 16 липня 2024 року.

Чи можуть військовозобов’язані жінки виїжджати за кордон

За новим законом, військовозобов’язані жінки можуть виїжджати за кордон за наявності штрих-коду, який є підтвердженням, що жінка оновила дані у ТЦК.

Зверни увагу, що військовий облік — це ще не призов на службу. Тобто зараз жінки можуть служити в армії лише за власним бажанням.

Що буде, якщо людина призовного віку не стане військовий облік, ми розповідали тобі в іншому матеріалі.

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