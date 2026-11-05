Як і чим укрити троянди на зиму: прості правила підготовки квітів до холодів

Троянду у всьому світі вважають однією з найкрасивіших квіток. Королева рослин справді прикрашає весь садок влітку.

Щоб захистити її від холодної зими та вберегти від лютих морозів, потрібно правильно вкрити рослину. Як і чим укрити троянди на зиму — читай у матеріалі.

Як підготувати троянди до морозів

Насамперед слід запам’ятати, що підготовка троянд до гарної зимівлі починається задовго до настання зими.

Важливо, що у серпні поливати квіти не потрібно.

У вересні рослину потрібно підгодовувати різними калійними добривами, щоб підготувати до холодної зими.

Чим потрібно підгодовувати троянди перед зимою

Для того щоб підготувати восени троянди, потрібно розвести у відрі:

15 г монофосфату калію;

15 г суперфосфату;

10 л води

Цього відра вистачить для підживлення площі 4 кв. м. Важливо пам’ятати, що на початку жовтня необхідно утеплити коріння троянд.

Для цього насип на них шар землі заввишки 30 см, а зверху на корені поклади опале листя.

Якщо немає великого морозу, не вкривай коріння квітів. Холод їм не страшний, а навпаки — корисний.

Як укрити троянди на зиму і коли це робити

Найкраще робити це на початку листопада. Для цього очисть кущ троянди від свіжих пагонів, молодого листя та бутонів. Обріж і вже потім вкривай.

Це дуже важливо для того, щоб троянди пережили мінливу зимову погоду в Україні.

Пагони троянд, що виглядають молодими, потрібно обов’язково обрізати. Якщо ти цього не зробиш, троянди можуть згнити.

Коли ти очистиш кущ від зайвого, потрібно обробити його спеціальними засобами від шкідників та грибка.

Чим вкрити троянди на зиму

Агроволокно (спанбонд) добре зберігає тепло, водночас пропускає повітря, що запобігає запарюванню. Легке та зручне у використанні. Проте в дуже холодні зими може знадобитися кілька шарів для надійного захисту. Ялиновий лапник пропускає повітря та затримує сніг, який виступає додатковим утеплювачем. Проте є й недоліки: якщо немає поблизу хвойних дерев, може бути важко знайти достатню кількість. Листя або солома — чудовий природний матеріал, який добре утримує тепло. Проте воно може накопичувати вологу і спричинити загнивання, а також стати прихистком для гризунів. Торф або тирса добре утримує тепло. Крім того, вони доступні за ціною. Однак торф може підкислювати ґрунт, а тирса, коли намокає, стає твердою кіркою, що не дуже добре для коренів.

Матеріали, яких краще уникати:

плівка не пропускає повітря, що може призвести до запарювання троянд, особливо під час зимових відлиг;

синтетичні тканини, оскільки вони не пропускають повітря та можуть створювати зайву вологість, а це шкідливо для рослин.

Як укрити троянди на зиму простим способом

Спочатку обріж кущі троянд. Потім підгортай і утеплюй на зиму коріння. Коріння квітки потрібно засипати на висоту в 10 см шаром торфу, що вивітрився, сухого піску, стружками або тирсою. Зроби каркас. Для цього створи надійне сухе укриття, де троянди добре почуватимуться взимку. Візьми невисокий, до 0,5 м, каркас із металевих дуг, які використовуються для дачних парників. Встанови його над кущами троянд. Стебла троянд, що виходять за межі каркаса, обріж. Утеплюй рослину. Для цього натягни на каркас матеріал, який утеплює. Існує кілька варіантів, яким матеріалом вкривати троянди на зиму: крафт-папір та плівка поверх нього; мішковина; синтетичні утеплювачі — лутрасил, агроволокно тощо, які прослужать тобі багато років. Краї покривного матеріалу закріпи так, щоб їх не тріпав вітер, не відкидав і не дмухав усередину укриття троянд.

Раніше ми розповідали, як живцювати троянди восени — правила розмноження садової квітки.

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